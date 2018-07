Vitalizi | la Camera approva il taglio Di Maio | «Giornata storica»

Vitalizi : via libera della Camera a delibera Fico sui tagli con 11 si' : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi.

Taglio Vitalizi - in corso l’Ufficio di presidenza della Camera : si vota la delibera Fico : E’ iniziato l’ufficio di presidenza di Montecitorio, dove all’ordine del giorno c’è la discussione della delibera Fico per il Taglio dei vitalizi. “Oggi”, ha scritto il vicepremier M5s Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle, “è un giorno importantissimo per tutti i cittadini di questo Paese e, lasciatemelo dire con un po’ di orgoglio, anche per il Movimento 5 stelle. È un giorno di festa: finalmente ...

È qui la festa. Il Movimento 5 Stelle organizza un party per festeggiare subito dopo l'abolizione dei Vitalizi alla Camera : Un minuto dopo l'abolizione dei vitalizi, inizia la festa. Una festa vera, organizzata dal Movimento 5 Stelle per festeggiare quello che Luigi Di Maio ha definito "il regalo" agli italiani per i primi 100 giorni del Governo. "Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni, quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in 100 giorni di Governo". Così il vicepremier e ministro ...

Di Maio : “Oggi aboliamo i Vitalizi” - ok di Salvini/ Camera - voto Ufficio Presidenza : Gargani - “Silvio aiutaci” : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:07:00 GMT)

DI MAIO : “CIAO CIAO Vitalizi” - OK DI SALVINI/ Camera - voto Ufficio Presidenza : blog M5s “abolita ingiustizia” : Di MAIO, vitalizi: ok di SALVINI, "oggi giornata storica". voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:27:00 GMT)

Oggi alla Camera il taglio dei Vitalizi. Di Maio esulta : “Giornata storica - sarà festa per tutto il Paese” : L'ufficio di presidenza della Camera voterà Oggi la delibera presentata da Roberto Fico per il taglio dei vitalizi. Anche la Lega a favore della misura che quindi dovrebbe essere approvata già Oggi nonostante alcuni emendamenti da discutere. Il M5s e Luigi Di Maio esultano: "È una giornata storica, una festa per tutto il Paese. Bye bye vitalizi".Continua a leggere

Salvini : stop ai Vitalizi. Di Maio : giornata storica/ Voto alla Camera. Martelli attacca il leader M5S : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:09:00 GMT)

Di Maio-Vitalizi ok di Salvini : "oggi giornata storica"/ Voto alla Camera : M5s - Lega - dubbi Pd e Forza Italia : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, 'oggi giornata storica'. Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi Pd e FI.

Di Maio-Vitalizi ok di Salvini : “oggi giornata storica”/ Voto alla Camera : M5s - Lega - dubbi Pd e Forza Italia : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:56:00 GMT)

La Camera va verso l'abolizione dei Vitalizi. La Lega ha fatto ballare l'accordo e in cambio ha chiesto certezza sui voucher : Lo sgambetto sembrava essere dietro l'angolo e l'abolizione dei vitalizi se non saltata del tutto quantomeno rimandata o parecchio annacquata. Fino a quando nel tardo pomeriggio Matteo Salvini ha diffuso una nota per fugare ogni dubbio: "Il taglio di privilegi e vitalizi del passato era, è e rimane una priorità mia, della Lega e del governo. Prima lo si fa, meglio è, perché i politici non abbiano nulla in più e ...

Taglio Vitalizi - Di Maio al Fatto.it : “C’è la piena disponibilità della Lega. Spero già domani alla Camera” : “Noi ci aspettiamo che i vitalizi vengano aboliti sul serio senza annacquare i conti perché l’obiettivo è tagliare il 99%-100% dei soldi che vanno ingiustamente agli ex parlamentari e su questo la Lega mi ha dato tutta la disponibilità a votare il Taglio dei vitalizi”. Lo ha detto al fattoquotidiano.it il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine dell’audizione in Senato, sottolineando: ...

Vitalizi : domani atteso stop alla Camera - ma M5S teme ‘sgambetto’ Lega : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Dovrebbe essere domani la giornata decisiva. Quella in cui l’ufficio di presidenza della Camera abolirà i Vitalizi, incassando il risultato di una delle battaglie fiore all’occhiello del M5S. Ma c’è un timore che agita i pentastellati: il dubbio di uno ‘sgambetto’ della Lega sulla strada dell’approvazione alla delibera Fico. Per questo, sin dalle prime ore del mattino, in ...

Vitalizi : Di Maio - questa settimana li aboliamo alla Camera - poi al Senato : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Questo paese è pieno di privilegi e dobbiamo cominciare a eliminarli. questa settimana la Camera dei deputati abolirà i Vitalizi agli ex parlamentari, poi passeremo al Senato”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Vitalizi: Di Maio, questa settimana li aboliamo alla Camera, poi al Senato sembra essere il primo su Meteo Web.

Di Maio sui Vitalizi "questa settimana li aboliamo alla Camera"/ Ministro del lavoro insiste su pensioni d'oro : Di Maio sui vitalizi "questa settimana li aboliamo alla Camera": il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico insiste sulle pensioni d'oro, ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:35:00 GMT)