Vitalizi | la Camera approva il taglio Di Maio esulta | ' Giornata storica'

La Camera dice sì al taglio dei Vitalizi agli ex parlamentari (pronti a fare causa?) : La riforma dei vitalizi, bandiera, fin dagli albori, delle battaglie grilline, prende forma. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. Via libera al provvedimento. Nonostante le critiche, ...

La Camera taglia i Vitalizi. Non c'è niente da festeggiare : L’ufficio di presidenza della Camera ha approvato la norma che ricalcola i vitalizi degli ex parlamentari, assimilandoli alle pensioni calcolate col sistema contributivo. È dubbia la legittimità costituzionale di questa decisione, e su questo deciderà la Corte costituzionale, mentre è chiaro il mess

Vitalizi - la Camera ha approvato i tagli. Ecco cosa cambia (e chi ci perde) : Non scompaiono assegni e pensioni dei parlamentari, ma certamente si assottigliano con quella che il Movimento Cinque Stelle chiama l’abolizione dei Vitalizi. È una riforma fra le prime sponsorizzate dalla forza di governo e che vede la luce nel luglio del 2018, un anno dopo l’approvazione alla Camera di un testo simile, poi non passato al Senato. È il primo sponsor di questa legge, il ministro del Lavoro Luigi di Maio, a gioire sui social nel ...

Camera - il taglio ai Vitalizi ora è realtà<br>Di Maio : "Adesso il Senato prenda esempio" : Aggiornamento ore 16:18 - L'Ufficio di Presidenza della Camera ha approvato la delibera del Presidente Fico e dunque ora il taglio dei vitalizi agli ex deputati è una realtà, dal 1° novembre sarà in vigore. Subito dopo che la notizia è stata diffusa, il vicepremier Luigi Di Maio ha festeggiato brindando con uno spumante che lui ha chiamato "Bye bye vitalizi", con il ministro dei Rapporti Parlamentari Riccardo Fraccaro e la vicepresidente ...

