Vitalizi | Fico | “Posto fine a ingiustizia Ricorsi ex parlamentari? Non è un atto

Vitalizi : via libera dell'ufficio di presidenza della Camera a delibera Fico sui tagli con 11 sì : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi.

Taglio dei Vitalizi - Fi contesta la proposta Fico. Di Maio 'Giorno atteso da 60 anni' : ROMA - 'Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano da sessant'anni: quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in cento giorni di governo'. Luigi Di Maio ...

Taglio Vitalizi - in corso l’Ufficio di presidenza della Camera : si vota la delibera Fico : E’ iniziato l’ufficio di presidenza di Montecitorio, dove all’ordine del giorno c’è la discussione della delibera Fico per il Taglio dei vitalizi. “Oggi”, ha scritto il vicepremier M5s Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle, “è un giorno importantissimo per tutti i cittadini di questo Paese e, lasciatemelo dire con un po’ di orgoglio, anche per il Movimento 5 stelle. È un giorno di festa: finalmente ...

Vitalizi - LEGA CONTRO FICO : "COSÌ LA DELIBERA NON LA VOTIAMO"/ Senato attende verdetto del Consiglio di Stato : VITALIZI, LEGA CONTRO FICO: "Così la DELIBERA non la votiamo". Carroccio irritato dalla corsa in solitaria del presidente della Camera ed esponente M5s(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 14:44:00 GMT)

Vitalizi - la Lega irritata dalla corsa di Fico : "Così la delibera non la votiamo" | Al Senato - tutto fermo : Il leghista Molinari più prudente del presidente della Camera dopo le barricate degli ex parlamentari: "Noi vogliamo tagliarli, ma vogliamo che sia una norma inattaccabile". Al Senato invece tutto fermo

Il Movimento 5 Stelle annuncia interventi sulle PENSIONI d'oro e sui Vitalizi degli ex parlamentari. Ma avrebbero non pochi problemi di applicazione, dice GIULIANO CAZZOLA

Vitalizi : ecco le cifre secondo la proposta di modifica di Fico : Chi ci perde molto - chi meno - chi ci guadagna : Anche il Senato affronta la questione de privilegi agli ex parlamentari. Il Consiglio di presidenza ha chiesto un parere del Consiglio di Stato e intende sentire il presidente dell'Inps Boeri -

Vitalizi : Fico - tra poco si chiude : ANSA, - ROMA, 5 LUG - "Ho fatto un lavoro gigante in questi mesi e ringrazio i funzionari della Camera che hanno preso dal database della Camera tutta una serie di dati per quattro settimane". "Li ...

Dall'avvocatura un paracadute per Fico : non pagherà i Vitalizi agli ex parlamentari : Roma L'attacco ai privilegi degli ex parlamentari non si ferma. Tanto più che ora il Movimento Cinque stelle e il presidente della Camera Roberto Fico possono contare su un "paracadute". Il motivo? É arrivato il parere dell'Avvocatura dello Stato che assicura che i membri dell'ufficio di presidenza della Camera non dovranno rispondere personalmente qualora i ricorsi sui tagli ai vitalizi fossero accolti. In sostanza qualora la class action ...

Sondaggio M5s - la Casta batte Fico/ Tema Vitalizi - epic fail social : il post scompare : Sondaggio M5s, la Casta batte Fico su Facebook: Tema vitalizi, epic fail social per i pentastellati. Dopo la sonora debacle, il post scompare: ironia sul web(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:35:00 GMT)

Vitalizi - sondaggio M5S su Facebook : la "casta" batte Fico - post rimosso : Il sondaggio, pubblicato sul profilo social del Movimento, è sparito dopo che a vincere, clamorosamente, è stata la fazione degli ex parlamentari che si oppongono al taglio dell'assegno Vitalizio

Sui Vitalizi Salvini lascia la Casellati e segue Fico : «Prima si tagliano e meglio è». La frase è secca come è secco il modo in cui Salvini lascia sola Maria Elisabetta Casellati che ha opposto non pochi dubbi su procedure e legittimità...