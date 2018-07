Vitalizi | D’Incà M5S | abolito odioso privilegio | ora sotto con le pensioni d’oro

sportfair

(Di giovedì 12 luglio 2018) Belluno, 12 lug. (AdnKronos) – “Bye bye: oggi sono stati aboliti idegli ex deputati”. Ai lavori dell’Ufficio di Presidenza della Camera ha partecipato Federico D’Incà, deputato bellunese del Movimento 5 Stelle e Questore alla Camera: ‘Questa è una giornata storica ‘ esulta D’Incà ‘ sui libri di storia si leggerà che il 12 luglio del 2018 il Movimento 5 Stelle ha cancellato lo scandalo deiagli ex deputati. Abbiamoun, nonostante negli ultimi anni la vecchia politica si sia affannata a dire che non si poteva fare. Invece ce l’abbiamo fatta”.D’ora in poi i parlamentari che hanno versato i contributi per tre anni in Parlamento prenderanno il corrispettivo di quei contributi nella pensione, come accade per tutti i cittadini italiani. ‘Finora ci avevano ...