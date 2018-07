Vitalizi : D'Incà (M5S) - abolito odioso privilegio - ora sotto con le pensioni d'oro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Una cifra che, al di là del suo peso reale, assume un altissimo valore simbolico: Il nostro obiettivo – rivela D'Incà - è quello di restituire alla politica quella dignità che ha perso, perché una politica che si fonda sul privilegio, una politica che si arricchisce senz

Vitalizi : D’Incà (M5S) - abolito odioso privilegio - ora sotto con le pensioni d’oro : Belluno, 12 lug. (AdnKronos) – “Bye bye Vitalizi: oggi sono stati aboliti i Vitalizi degli ex deputati”. Ai lavori dell’Ufficio di Presidenza della Camera ha partecipato Federico D’Incà, deputato bellunese del Movimento 5 Stelle e Questore alla Camera: ‘Questa è una giornata storica ‘ esulta D’Incà ‘ sui libri di storia si leggerà che il 12 luglio del 2018 il Movimento 5 Stelle ha ...

Vitalizi - Sgarbi : “M5s? Ignoranti come capre - in gran parte disoccupati - incapaci totali”. E attacca Fico : Invettiva veemente del deputato di Forza Italia, Vittorio Sgarbi, contro l’abolizione dei Vitalizi alla Camera e in particolare contro il M5s. Ospite de L’Aria che Tira Estate (La7), il critico d’arte prende di mira innanzitutto il presidente della Camera, Roberto Fico: “Arrivano questi fenomeni e scoprono che noi siamo tutti cretini: per loro non occorreva una legge per tagliare i Vitalizi. Quindi, Richetti era un fesso ...

Vitalizi - M5s vuole tagliarli anche in Sicilia : “Costano 18 milioni l’anno. E li incassano gli eredi degli ex deputati” : Dopo la Camera dei deputati anche l’Assemblea regionale Siciliana. Il Movimento 5 stelle ha presentato una proposta di delibera all’ufficio di presidenza per tagliare i Vitalizi sull’isola. Dove per la verità erano stati aboliti già nel 2012, quando i deputati regionali hanno cominciato a maturare il diritto a un assegno erogato solo dopo i 65 anni di età e solo su base del sistema contributivo. Ogni anno, però, rimangono da pagare i ...