Video pubblicità Chicco per il baby boom 2018 spacca il web | spot ironico o offensivo?

Video lgbt+ discriminati e pubblicità omofobe : Youtube chiede scusa : Youtube si scusa con la comunità lgbt+ in seguito alle denunce sul sistema di filtraggio automatico dei Video che bloccavano contenuti transgender e sulla presenza di pubblicità omofobe. Dopo un “a volte i sistemi sbagliano”, nel weekend è arrivata una serie di tweet con la quale l’azienda si esprime apertamente sulla situazione. Lo fa, come recita il primo post, in occasione dell’ultimo giorno del mese del Pride, ...

Bloccato un Video di Fedez su Instagram a scopo commerciale - una decisione inedita in Italia : “Non avvertiva gli utenti della pubblicità” : Bloccato un video di Fedez su Instagram dal Giurì di autodisciplina pubblicitaria: il post pubblicato dal rapper sul noto social network è stato rimosso in breve tempo dall'Istituto in quanto a scopo commerciale. Il video di Fedez su Instagram è stato cancellato ieri in quanto il rapper non ha riportato nella descrizione il consueto hashtag che avverte della presenza di un prodotto sponsorizzato, ovvero #advertising, com'è solito fare (e con ...

A breve compariranno i Video pubblicitari nella chat di Messenger : Facebook Messenger (Foto: Gaia Berruto/Wired) Come annunciato anche a Wired Italia durante F8, Messenger avrà la sua pubblicità. La data è vicina: Facebook conferma a Quartz che a partire da lunedì si procederà con un rilascio per un ristretto numero di persone, dopo che un primo test su due Paesi, un anno fa, aveva portato risultati considerati positivi. Si tratta di video pubblicitari che partiranno in automatico mentre si scorre attraverso i ...

Il debutto di Harry Styles per Gucci Tailoring 2018 : foto e Video dalla nuova campagna pubblicitaria : Il debutto stellare di Harry Styles per Gucci Tailoring 2018, volto della nuova campagna pubblicitaria della nota casa di alta moda italiana: è online da poco il photoshoot realizzato alcune settimane fa a Londra, nei pressi di un Fish & Chips take away di St Albans, cittadina a una quarantina di chilometri dalla capitale inglese. Da sempre grande estimatore di Gucci, tanto che in moltissimi concerti del suo tour ha indossato abiti del ...

Dua Lipa show pre finale di Champions/ Video - sul palco con Sean Paul ma Mediaset fa partire la pubblicità! : Dua Lipa apre la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool in programma oggi, sabato 26 maggio, a Viev: l'artista promette uno spettacolo indimenticabile.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:35:00 GMT)

Novità per WhatsApp : Video-chiamate di gruppo - adesivi e pubblicità : WhatsApp si rinnova: la nota app di messaggistica potrebbe presto mostrare Novità agli utenti. Jan Koum, il cofondatore di WhatsApp, è uscito dal team a causa di dissidi interni: per lungo tempo si è opposto alla presenza di pubblicità nell’app, ed ora che è out, è ipotizzabile qualche Novità da questo punto di vista. Passando a qualcosa di più allettante, si fa un gran parlare delle video chiamate di gruppo: sarà presto possibile ...