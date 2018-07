Vida chiede scusa

E il coccodrillo come fa? Provate a chiederlo a questa improvVida signora : Una cliente è appena entrata in un ristorante asiatico quando nota sul bancone quella che sembra essere la fedele riproduzione di un coccodrillo. Incuriosita si avvicina e con la mano tocca una delle zampe del rettile che con un movimento fulmineo della testa terrorizza la cliente, dimostrandole di non essere una banale imitazione. L'articolo E il coccodrillo come fa? Provate a chiederlo a questa improvvida signora proviene da Il Fatto ...