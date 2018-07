notizie.tiscali

: Victoria's Secret in crisi, vendite giù - Economia - filippo_modica : Victoria's Secret in crisi, vendite giù - Economia - Italy_my_Italy : ANSA Victoria's Secret in crisi, vendite giù -

(Di giovedì 12 luglio 2018) ANSA, - NEW YORK, 12 LUG - Ledi's, il popolare marchio di lingerie, calano in giugno scendendo dell'1%. E gli analisti suonano l'allarme: ''è finita'' per il gruppo alle prese ...