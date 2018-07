Veneto | Zaia non firma la proposta della Lega sull’abbattimento dei lupi | “Decide il

MARMOLADA TORNA AL TRENTINO - IRA DEL Veneto/ Video - Dolomiti : Zaia vs Rossi - ghiacciaio a Canazei : MARMOLADA TORNA al TRENTINO Alto Adige, tolti i confini al VENETO riTORNAndo al Decreto Pertini dell'82: ecco cosa è successo alla Regina delle Dolomiti. Zaia, "la difenderemo"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:04:00 GMT)

La Marmolada torna in Trentino - l'ira del Veneto. Zaia : "Giù le mani - la difenderemo con le unghie" : Una disputa sui confini della regina delle Dolomiti che dura da decenni. Ora la sentenza che conferma quanto stabilito dal decreto del presidente Pertini nel 1982. Esulta Canazei, il governatore dall'altra parte attacca e promette: "Continueremo a dare battaglia legale"

Trasporti - al MIT primo incontro Toninelli - Zaia sul sistema Veneto : Teleborsa, - Il punto sul sistema dei Trasporti in Veneto : una discussione ad ampio spettro ha caratterizzato, oggi 27 giugno, il primo incontro nella sede del Ministero dei Trasporti , tra Danilo ...

Veneto : Zaia incontra ambasciatore Usa in Italia : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) - Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha ricevuto questa mattina a Palazzo Balbi, in visita di presentazione e cortesia, l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, Lewis Eisenberg. L’ambasciatore Usa in Italia era accompagnato da Elisabeth Lee Martinez, Console

Lavoro : Zaia - in Veneto livello disoccupazione tra i più bassi d’Italia : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – ‘Tra gennaio e marzo 2018 in Veneto si sono guadagnati oltre 53 mila posti di Lavoro dipendente: un valore che non solo è più alto di quello dello scorso anno ma che rappresenta, in relazione ai primi tre mesi dell’anno, il miglior risultato occupazionale registrato in regione dal 2009 a oggi”. Commenta così, con soddisfazione, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia i dati ...

