Veneto | primi passi verso l' unità dei movimenti indipendentisti 2

Veneto - agricoltura : 1 - 3 mln per i primi interventi anti-siccità : La Giunta regionale ha approvato i primi interventi del piano irriguo nazionale, stanziando un milione di euro da affidare ai Consorzi di bonifica perché realizzino in concessione le opere concordate. Muove così i primi passi il Piano anti-siccità, messo a punto dopo l’eccezionale stagione di caldo e arsura che ha caratterizzato il Veneto l’estate scorsa, per mettere in sicurezza le colture di pregio. Il provvedimento, che ora passa ...