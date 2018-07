Valentino Rossi | GP Germania 2018 | “Il ritiro di Pedrosa? Pensavo continuasse a correre

MotoGp – Valentino Rossi tra pista e cene romantiche : “carichi al Sachsenring - se devo scegliere una donna con cui cenare scelgo…” : Valentino Rossi parla in conferenza stampa del pRossimo round del campionato mondiale di MotoGp al Sachsenring in Germania Il nono round del campionato mondiale di MotoGp ci dà appuntamento domenica al Sachsenring. Prima di vivere insieme ai piloti le emozioni che sul circuito tedesco sapranno regalarci, a raccontarci le loro sensazioni in vista della pRossima gara, sono proprio i motociclisti che saranno protagonisti in Germania. In ...

MotoGp – Quartararo approda nella classe regina? Il francese pronto a correre con Valentino Rossi&Company : Fabio Quartararo pare essere il primo indiziato per affiancare Franco Morbidelli nel team malese Yamaha-Petronas in MotoGp Dopo appena due anni in Moto3 e altri due in Moto2, il 19enne Fabio Quartararo potrebbe approdare in MotoGp. Un talento unico quello del francese che sarebbe richiesto al fianco di Franco Morbidelli per la prossima stagione, nel team Yamaha-Petronas. Il team malese avrebbe scommesso su di lui per il prossimo anno, ...

Valentino Rossi - GP Germania 2018 : “Ripetere Assen? Sarà difficile ma sono fiducioso - stiamo lavorando bene” : Valentino Rossi si sta preparando per il GP di Germanian 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend al Sachsenring. Il Dottore ha sempre faticato sull’angusto tracciato tedesco ma questa volta spera di invertire la rotta e prima di affrontare il fine settimana fa un punto della situazione sull’annata con la Yamaha dopo la buona prestazione esibita in Olanda: “Quella di Assen è stata una gara incredibile, non ...

MotoGp – Valentino Rossi verso il Sachsenring : le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp di Germania : Valentino Rossi pronto per il Sachsenring: le parole del Dottore alla vigilia del Gp di Germania Il Sachsenring apre le porte ai campioni della MotoGp per il nono appuntamento della stagione 2018. I campioni delle due ruote sono pronti per affrontare un nuovo weekend di gara, in Germania, prima di una breve pausa estiva che li terrà lontani dai circuiti per poco più di due settimane. Reduci dalla splendida gara di Assen, i piloti della ...

MotoGP - GP Germania 2018 : obiettivo podio per Valentino Rossi - ma la Yamaha sarà competitiva al Sachsenring? : Valentino Rossi affila le armi in vista del Gran Premio di Germania di MotoGP 2018 sapendo che si corre su uno dei tracciati nei quali Marc Marquez rasenta l’imbattibilità. Come se non bastasse, al Sachsenring, la Yamaha non vanta una tradizione scintillante, per cui l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva rischia di andare a chiudere ulteriormente la rincorsa al titolo iridato. La casa di Iwata, infatti, non vince sulla pista ...

Il padre di Valentino Rossi : "Le auto dopo le moto" : Proprio la sua passione per le corse lo porterebbe nel mondo delle quattro ruote, più volte avvicinato seriamente ma senza nulla di concreto realizzato alla fine. Valentino Rossi e la Formula 1 si ...

Amore a gonfie vele tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi : La modella Francesca Sofia Novello sulle pagine del supplemento estivo della “Gazzetta dello Sport”: “Io e Vale ci amiamo. E allora?”. Nulla da aggiungere per la modella di lingerie di 24 anni che ha stregato Valentino Rossi nel 2016 e con cui vive una bella storia lontano dai riflettori ma non dai paparazzi. “Diva e Donna” li ha pizzicati mentre salgono su un aereo privato diretto alle Baleari. Sguardo e ...

Francesca Sofia Novello : “Io e Valentino Rossi ci amiamo” : Francesca Sofia Novello racconta il suo amore per Valentino Rossi e il rapporto con il pilota. I due si frequentano dal 2016 dopo aver scelto di vivere una storia lontano dai riflettori e dai gossip. 24 anni lei, 39 lui, non hanno mai voluto commentare la relazione, almeno sino ad oggi, quando Francesca Sofia Novello ha deciso di uscire allo scoperto. “Io e Vale ci amiamo. E allora?” ha spiegato alla Gazzetta dello Sport, mostrandosi ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Germania. Sei successi al Sachsenring - l’ultimo nel 2009 : Dopo le incredibili emozioni di Assen, il Mondiale MotoGP torna in pista per l’ultimo appuntamento prima della sosta estiva. Si va al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, nona tappa di questa stagione. Marc Marquez vuole scappare ulteriormente in classifica generale, su una pista nella quale è letteralmente imbattibile. Per tutti i rivali sarà una impresa complicata fermare il dominio dello spagnolo, anche per Valentino Rossi che, ...

Valentino Rossi - parla la fidanzata Francesca Sofia Novello : "So guidare le moto ma con Vale - non mi azzardo mica!" : Francesca Sofia Novello è la nuova sexy fidanzata di Valentino Rossi, il centauro nove volte campione del mondo, anche quest'anno, uno dei protagonisti del campionato mondiale di motoGp.Francesca Sofia è una modella di lingerie di 24 anni e la sua storia d'amore con il motociclista di Tavullia è iniziata da pochi mesi. Recentemente, la coppia è stata paparazzata in procinto di salire su un aereo privato che li avrebbe portati, da lì a ...

MotoGp – Tavullia in lutto : addio ad un grandissimo tifoso di Valentino Rossi - adesso chi suonerà a festa le campane per il Dottore? : Tavullia piange un grande tifoso di Valentino Rossi: addio a Don Cesare Stefani, fan numero 1 del Dottore I tifosi di Valentino Rossi sono tantissimo: tutto il mondo ama il nove volte campione del mondo, che ancora oggi, a 39 anni suonati, riesce a regalare fortissime emozioni in MotoGp. Ci sono i tifosi speciali, quelli che fanno breccia nel cuore di molti, come Don Cesare Stefani, parroco storico di Tavullia, che quando Valentino Rossi ...

Tour de France – Dall’assoluzione di Froome al paragone con Valentino Rossi - Nibali motivato : “anche se non vinco posso essere l’ago della bilancia” : Le sensazioni di Vincenzo Nibali alla vigilia della partenza del Tour de France 2018: lo Squalo dello Stretto motivato e carico per la Grande Boucle Parte ufficialmente oggi il Tour de France 2018: il grande ciclismo torna protagonista per un nuovo appuntamento super appassionante, di tre settimane, sulle terre Francesi. Dopo la vittoria al Giro d’Italia, Chris Froome, tra polemiche e contestazioni, dopo l’assoluzione dal caso ...

Tavullia - addio a don Cesare : il parroco che suonava le campane per Valentino Rossi : Lutto per il "Dottore" e per tutto il comune marchigiano. È morto a 96 anni Don Cesare Stefani, parroco storico di Tavullia e grandissimo tifoso del campione italiano di MotoGP: quando il numero 46 vinceva un Gran Premio suonava a festa le campane della chiesa.Continua a leggere

Amore a gonfie vele tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi : La modella Francesca Sofia Novello sulle pagine del supplemento estivo della “Gazzetta dello Sport”: “Io e Vale ci amiamo. E allora?”. Nulla da aggiungere per la modella di lingerie di 24 anni che ha stregato Valentino Rossi nel 2016 e con cui vive una bella storia lontano dai riflettori ma non dai paparazzi. “Diva e Donna” li ha pizzicati mentre salgono su un aereo privato diretto alle Baleari. Sguardo e ...