USA - l'inflazione accelera come da attese a giugno : A due velocità l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di giugno. Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita mensile dello 0,1% dopo il +...

Paura dazi condiziona ancora i mercati - attesa per summit Nato e inflazione USA : Faticano a riprendere slancio le Borse europee dopo il ko della vigilia dettato dall'escalation della guerra commerciale. L'indice Ftse Mib cede lo 0,16% a quota 21.673 punti dopo il -1,6% di ieri. ...

USA - Fed ottimista per inflazione al 2% : Per quanto riguarda l'economia, i dati sulla crescita del secondo trimestre restano solidi ed evidenziano che la sua composizione sta in qualche modo cambiando. In particolare, la spesa dei ...

Tassi USA : Fed avanti tutta ma Powell riflette su inflazione e salari : L'economia statunitense è in ottima forma, anche se vi sono alcune 'tessere' da sistemare, come in un puzzle. E' questo, in estrema sintesi, quanto dichiarato dal Chairman della Federal Reserve

Tassi USA : Fed avanti tutta ma Powell riflette su inflazione e salari : La domanda che aleggia in seno al FOMC è pertanto: " quanto può spingersi la Fed prima di danneggiare l'economia? ". " Se aumenti i Tassi troppo rapidamente, aumenti la probabilità di mandare l'...

Fed più ottimista : rivede al rialzo outlook Pil e inflazione USA - dot plot stima altre tre strette in 2019 : Nell'aggiornamento dell'outlook trimestrale sull'economia, il Fomc - braccio di politica monetaria della Fed - ha scritto di prevedere che l'inflazione core raggiungerà il target del 2% fissato dalla ...

USA - a maggio l'inflazione resta stabile ed in linea con le attese : Teleborsa, - resta stabile, così come stimato dagli analisti, l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di maggio. Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo di maggio ...

Borse in zona di pericolo a caUSA dell'inflazione : Il Dow Jones viene da una striscia vincente di cinque sedute, la prima da febbraio, ma un analista è convinto che per le Borse, compiacenti nonostante l'incertezza politica italiana e le tensioni geopolitiche, la corsa stia per terminare. Jim Paulsen , chief investment strategist di Leuthold Group, è convinto che le Borse siano in una zona di pericolo per via ...

Borsa Tokyo : indice Nikkei +1 - 16% dopo dati USA su inflazione : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Roma, 11 mag - La Borsa di Tokyo ha chiuso la settimana in positivo, nel segno di Wall Street, con gli investitori rassicurati sulle prospettive della politica monetaria americana dopo i dati sull'inflazione. L'indice Nikkei ha guadagnato l'1,16% , +261,30 punti, a 22.758,48 e l'indice Topix e' salito dello 0,98% , +17,34 punti, a 1.794,96. Nel ...

USA - l'inflazione accelera ma meno delle attese : Teleborsa, - Torna a salire l'inflazione negli Stati Uniti anche se meno di quanto stimato dagli analisti. Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo di marzo hanno ...