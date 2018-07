Usa : aumenta deficit con taglio tasse - in 9 mesi +16% : Sale il deficit del bilancio federale americano. Nei primi nove mesi dell'anno fiscale, da ottobre 2017 a giugno 2018, e' salito del 16% a 607,1 miliardi di dollari rispetto ai 523,1 miliardi dello ...

La minaccia di Trump : Usa fuori dalla Nato se gli alleati non aumentano le spese militari : Il presidente Trump minaccia di uscire dalla Nato, perché gli altri alleati non pagano abbastanza. Lo ha rivelato l’agenzia tedesca Dpa, citando fonti non identificate. Poco dopo la Casa Bianca ha convocato i giornalisti al seguito del presidente, per comunicazioni urgenti. Secondo due fonti della Nato citate dalla Reuters il numero uno della Casa...

L’obesità aumenta la solitudine : la caUsa è nei geni in comune : L’epidemia di obesità potrebbe alimentare il crescente problema della solitudine, secondo gli scienziati dell’università di Cambridge che hanno scoperto un legame genetico tra le due condizioni. Circa un quarto delle persone di età superiore a 65 anni in Gran Bretagna soffre di solitudine, una situazione che può aumentare il rischio di molte malattie e può addirittura causare la morte precoce delle persone. Quasi due terzi dei ...

Usa - le richieste di sussidi alla disoccupazione aumentano oltre le attese : Teleborsa, - aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 23 giugno . I "claims" sono aumentati di 9.000 unità a 227.000 dalle 218.000 mila unità riviste della ...

Esercito Usa - i nuovi mezzi avranno realtà aumentata e una ruota-robot – FOTO e VIDEO : Non solo guida autonoma: quei geniacci della Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) – l’agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che sviluppa nuove tecnologie militari – hanno realizzato una nuova ruota a geometria variabile: in pratica cambia forma e, quando serve, in pochi istanti si trasforma in una sorta di cingolo. Quest’ultimo, in futuro, potrebbe pure essere collegato a un motore ...

Mercati Usa : aumentano i fattori di debolezza. Orsi all'erta : La view degli analisti Il colpo di grazia, poi, viene dato il più delle volte da errori di politica, in questo caso rappresentati dalle scelte del presidente Donald Trump reo di aver acceso la ...

Usa - aumentano le scorte industriali in aprile : Teleborsa, - Tornano a crescere le scorte di magazzino delle imprese. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, gli stoccaggi sono saliti a 1.930 miliardi di dollari dopo il calo dello ...

Usa - a San Francisco aumentano le startup di scooter elettrici : Now York, 13 giu. , askanews, A San Francisco aumenta il numero di startup che producono scooter elettrici. La startup Bird sta cercando di arrivare a una valutazione di 2 miliardi di dollari dopo ...

Vaccini : in Usa aumentano le “esenzioni non mediche” - l’arma dei no vax : aumentano i ‘no‘ alle vaccinazioni infantili dovute a motivi non medici in alcune aree degli Stati Uniti, e con essi il rischio di epidemie prevenibili, sostengono Peter Hotez, Melissa Nolan, Jackie Nolan e Ashish Damania, esperti della National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine e del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, in un articolo su ‘Plos Medicine‘. Diciotto Stati ...

Usa : il tasso di povertà aumenta a 40mln : 6.00 "E' vergognoso che in questa nazione vivano in povertà più di 13 mln di bambini e che un homeless su 5 sia minorenne". E' la denuncia che un gruppo di senatori e parlamentari democratici indirizza a Nikki Haley, ambasciatrice americana alle Nazioni Unite. Il gruppo, guidato dal senatore Bernie Sanders, ex candidato socialista alle primarie presidenziali del 2016, chiede un intervento immediato del Congresso e della Casa Bianca e preme ...

