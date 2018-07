ilfattoquotidiano

: Usa, Stormy Daniels arrestata in uno strip club. L'avvocato: 'Questa è una mossa politica' [news aggiornata alle 09… - repubblica : Usa, Stormy Daniels arrestata in uno strip club. L'avvocato: 'Questa è una mossa politica' [news aggiornata alle 09… - Agenzia_Ansa : Usa: Stormy Daniels arrestata in un locale notturno - TutteLeNotizie : Usa, arrestata la pornostar Stormy Daniels. L’avvocato su Twitter “Combatteremo le false… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Stephanie Clifford, laconosciuta come, è stata rilasciata su cauzione – di 6mila dollari- a Columbus, in Ohio, dopo essere statamentre si esibiva sul palco del Sirens Gentlemen’s Club. È stata accusata di aver permesso a un cliente di toccarla, in modo non sessuale, durante lo spettacolo, violando così le leggi dello Stato. “Ho appena ricevuto la notizia che la mia cliente è statadurante uno show per un’esibizione che ha fatto in un centinaio di strip club di tutta la nazione. Questa è un’azione montata politicamente. Puzza di disperazione. Combatteremo tutte leaccuse” ha twittato il suo legale Michael Avenatti, concludendo con #basta. Just rcvd word that my client @was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. ...