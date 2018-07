Uniti per San Luca | un campo di basket per i bambini

Bruxelles : attivisti per la pace riUniti per dire No alla guerra-No alla NATO : ... 'Perché i paesi europei dovrebbero spendere miliardi di dollari per scopi militari, quando abbiamo bisogno di soldi per il benessere sociale, per la sanità, per l'istruzione, per la scienza? È il ...

Corsa al supercervellone Stati Uniti e Cina ai vertici - l'Europa all'inseguimento Il nodo dei consumi energetici : View Larger Image Corsa al supercervellone Stati Uniti e Cina ai vertici, l'Europa all'inseguimento Il nodo dei consumi energetici LA Cina PREVEDE di far funzionare la sua prima macchina a esascala ...

Le tante favole per adulti degli Stati Uniti - il più grande palcoscenico del mondo - dove la cultura è soprattutto cinema : Il guaio è che la risposta arriverà, prima che dalla 'scienza', dagli immaginifici soggettisti cinematografici; e si ripeterà lo scandaloso fenomeno della Scienza che elaborerà modelli matematici ...

Si è scoperto che la famiglia di Anna Frank provò a scappare negli Stati Uniti : Il padre di Annelies Frank, nota in Italia col nome Anna Frank, provò in due occasioni a ottenere i documenti per permettere a lui e alla sua famiglia di emigrare negli Stati Uniti. Lo ha rivelato il 6 luglio una ricerca

Air Italy. Partiti e sindacati Uniti nel No ai trasferimenti del personale. Lunedì si avvia lo stato di agitazione : All'indomani del fallimento del vertice tra Regione Sardegna e direzione di Air Italy, il mondo politico e sindacale si schiera unito, trasversalmente, contro le decisioni aziendali che hanno dato il via alla procedura di trasferimento di 51 dipendenti da Olbia a Malpensa. Intanto, Lunedì ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Italia sperimentale negli Stati Uniti : Un’Italia totalmente rinnovata nei 12 atleti al via è quella che si presenta a Tucson, USA, per la quarta prova della Coppa del Mondo di Tiro a volo. Nella località statunitense si terrà l’ultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali. Rispetto a quanto visto nelle prime prove, il DT Albano Pera ha variato la composizione della formazione azzurra. Per lo skeet, le cui due gare si svolgeranno tra l’11 ed il 13 ...

Stati Uniti pazzi per il tartufo : cresce l’import italiano nei primi mesi del 2018 : Un giro di affari di circa 21 milioni di dollari. A tanto ammonta l’import del tartufo negli Stati Uniti nel 2017. Un mercato che tuttavia non prende in considerazione i prodotti trasformati a base di tartufo che, si stima, contribuiscano per un ulteriore 40%. Di questi 21 milioni, il 57% è relativo all’import italiano di solo tartufo. Un trend che sembra confermarsi anche in questo 2018. Stando infatti alle stime più recenti, da gennaio ad ...

Roma - buttano la bicicletta a noleggio nel Tevere e postano il video sui social. Raggi : “Incivili. Spero vengano pUniti” : “Non ci sono parole davanti a queste immagini. Incivili. Spero i responsabili di questo gesto insensato e vergognoso siano individuati al più presto. Non solo per punirli ma soprattutto affinché imparino cosa sia il rispetto del bene comune”. Così su facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi commenta le immagini di un video girato sui social network nelle scorse ore: due giovani gettano una bicicletta nel Tevere. L'articolo Roma, ...

"I ministri inglesi si sono riUniti per ripassare il piano in caso di morte della Regina" : I ministri inglesi avrebbero ripassato il progetto segreto per preparare il paese a 10 giorni di lutto nazionale, quando morirà la Regina: lo scrive il Times. Le prove del piano - noto come Castle Dove e denominato anche London Bridge - arrivano nella settimana in cui Elisabetta, 92 anni, ha cancellato la sua presenza a una cerimonia nella St Paul's Cathedral, poiché si sentiva poco bene.Secondo il quotidiano inglese, i funzionari ...

Astroparticelle - neutrini sterili : Stati Uniti e Italia firmano accordo per il progetto Sbn al Fermilab : È stato firmato l’accordo tra Stati Uniti e Italia per lo Short Baseline Neutrino (SBN), che sarà il progetto americano di punta per la ricerca sui neutrini. Servirà in particolare a verificare l’esistenza di un nuovo neutrino mai osservato prima: il neutrino sterile che, se scoperto, potrebbe aprire le porte alla Nuova Fisica oltre il Modello Standard delle particelle elementari, perché la nostra attuale teoria non lo prevede. Lo Short Baseline ...

Diciassette stati degli Stati Uniti hanno fatto causa all'amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di migranti : Diciassette Stati degli Stati Uniti (Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia e lo stato di Washington, oltre a Washington DC) hanno citato in giudizio l'amministrazione

Harley-Davidson produrrà in Europa? / Fuga dagli Stati Uniti per combattere i dazi : Harley-Davidson produrrà in Europa? Fuga dagli Stati Uniti d'America per il noto marchio di moto per combattere di dazi che fanno salire decisamente i costi di produzione.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 20:12:00 GMT)

Harley-Davidson sposterà alcune fabbriche fuori dagli Stati Uniti per sfuggire ai dazi imposti dalla UE : Harley-Davidson, la celebre azienda statunitense che produce motociclette, ha detto che sposterà alcune fabbriche fuori dagli Stati Uniti per via dei dazi imposti dall'Unione Europea nell'ambito della guerra commerciale iniziata dall'amministrazione di Donald Trump. A fine maggio gli Stati Uniti

Superbike - Round Stati Uniti 2018 : Jonathan Rea domina anche gara-2 a Laguna Seca su Davies e Laverty - out Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) non si ferma più e vince in scioltezza anche gara-2 del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 della Superbike sul tracciato californiano di Laguna Seca. Il campione del mondo in carica è assolutamente implacabile e centra la doppietta anche sulla pista di Monterey, allungando in classifica sempre più sugli inseguitori (+75 su Chaz Davies e +105 su Michael van der Mark) e mettendo una seria, se non serissima, ipoteca sul suo ...