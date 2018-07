Una direttiva europea per i whistleblower? Presto che è tardi

Copyright - Europarlamento boccia la direttiva/ Confindustria Radio Tv critica : "oggi scritta Una pagina nera" : Legge Copyright : l' Europarlamento rinvia il voto a settembre e Wikipedia torna online dopo due giorni di blocco. Tutto rimandato per quanto riguarda la riforma sul diritto d'autore(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 20:01:00 GMT)

Una direttiva copyright che occorre raddrizzare : , di nuovo, al lavoro È persino noioso ribadire che le norme sul copyright in vigore oggi non riescono a regolare le interazioni sul mondo digitale. Secca che per l'ennesima volta la politica sia ...