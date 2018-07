Una direttiva europea per i whistleblower? Presto che è tardi - la corruzione avanza : L'articolo che segue è a cura della Onlus Riparte il futuro. Erano stati più di 5.000 lo scorso anno a partecipare alla consultazione pubblica per chiedere una normativa europea di protezione dei whistleblower. Numeri importanti che forse verranno replicati con la consultazione che si sta chiudendo in queste ore, lanciata dalla Commissione europea dopo la presentazione di una bozza di direttiva in materia ...

Copyright - Europarlamento boccia la direttiva/ Confindustria Radio Tv critica : "oggi scritta Una pagina nera" : Legge Copyright: l'Europarlamento rinvia il voto a settembre e Wikipedia torna online dopo due giorni di blocco. Tutto rimandato per quanto riguarda la riforma sul diritto d'autore(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 20:01:00 GMT)