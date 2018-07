Una decade di successi per Sony | il titolo azionario della compagnia è ai massimi dal 2008

eurogamer

(Di giovedì 12 luglio 2018) Nei primi anni del nuovo millennio, nonostante fosse comunque tra gli attori principali dell'industria tecnologica,visse un periodo di forte incertezza a causa di alcune scelte economico-finanziarie errate, ma anche per la comparsa e la crescita di nuove compagnie sul mercato che riuscirono in breve tempo a fare una forte concorrenza al colosso nipponico.Con l'arrivo di Kaz Hirai al timone dell'azienda,riuscì a superare queste turbolenze e ad affermare il proprio dominio nel settore tecnologico, diventando l'importantissima multinazionale che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. A sottolineare l'ottimo lavoro svolto da Hirai e dal management di, arriva oggi la notizia riportata da Gaming Bolt che segnala come ildiabbia raggiunto in borsa il proprio picco degli ultimi 10 anni.Nella giornata di oggi le azioni hanno raggiunto il prezzo di ...