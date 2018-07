Un italiano vince la Gibraltar Race

Atletica - Lorenzo Benati vince il titolo europeo U18 sui 400m con il record italiano : L'ucraino Mikhaylo Kokhan ha migliorato il primato del mondo del lancio del martello detenuto dall'ungherese Bence Halazs portandolo da 87.12m a 87.82m. Le finali dei 100 metri hanno visto i successi ...

Davide De Monte - cowboy italiano - vince il più importante evento mondiale del 2018 in Texas : È un italiano, Davide De Monte, il vincitore del più importante evento mondiale del 2018 dedicato ai giovani cowboy e cowgirl della American Paint Horse Association. Lo riporta il Gazzettino.Lunga notte quella del primo luglio scorso al maneggio La104 di Aonedis di San Daniele del Friuli, dove amici e parenti hanno seguito in streaming le immagini delle fasi finali degli Apha Youth Word Games dal Texas, che vedevano impegnato nella ...

Wimbledon - Fognini vince il derby italiano. Impresa di Fabbiano : Quarta giornata al torneo di Wimbledon, si giocano i secondi turni e si completano gli incontri sospesi per pioggia ieri.Colori azzurri, protagonisti al torneo londinese oggi, si gioca l' atteso derby tra Fabio Fognini e Simone Bolelli. Due stili diversi e un grande feeling dentro e fuori dal campo, i due sono grandi amici e hanno formato una splendida coppia di doppio, indimenticabile la vittoria del Grande Slam in Australia nel 2015. ...

Atletica - Libania Grenot vince a Guadalajara in 51.84. Stanchezza per Davide Re - record italiano lontano : Libania Grenot si sta confermando in grandissima forma e la sua marcia verso gli Europei di Berlino sta proseguendo nel miglior modo possibile. La Panterita, che nella capitale tedesca dovrà difendere il doppio scettro continentale sui 400 metri, oggi era impegnata nel meeting di Guadalajara dove si è imposta in 51.84, suo quarto tempo stagionale (il migliore resta il 51.32 dei Giochi del Mediterraneo, chiusi al secondo posto settimana scorsa). ...

Vieri : "CR7 alla Juve? Il calcio italiano vincerebbe alla lotteria" : "Ronaldo alla Juventus? Il calcio italiano vincerebbe alla lotteria - dice Christian Vieri, oggi opinionista di punta per BeIN Sports -. Gli occhi del mondo sarebbero nuovamente puntati tutti sulla serie A. Avere Ronaldo o Messi è il massimo. Con il portoghese in campo, diventa interessante ogni partita, anche quella giocata nell'ultimo dei campi di ...

Vieri : 'Ronaldo-Juve? Il calcio italiano vincerebbe la lotteria' : 'Anche io sarei più galvanizzato a guardare il campionato, ogni domenica tutto il mondo si domanderebbe cosa ha fatto la Juve e quanti gol ha segnato Cristiano' ha osservato l'ex attaccante, fra le ...

Golf - Molinari vince a Potomac : è il primo italiano a trionfare nel Pga Tour Usa : Sono serviti 259 colpi, 21 sotto il par, a Francesco Molinari per diventare il primo italiano della storia a vincere nel PGA Tour statunitense, il più importante circuito di Golf al mondo. A Potomac, nel Maryland, l’azzurro ha anche eguagliato il record del percorso nel suo ultimo giro (62, -8) e lasciato a otto colpi di distanza il secondo classificato Ryan Armour. L’ex numero uno mondiale Tiger Woods è rimasto invece distante ...

Pentathlon - campionato italiano femminile 2018 : vince Irene Prampolini davanti ad Alice Sotero ed Elena Micheli : Disputato a Roma e Montelibretti il campionato italiano assoluto femminile di Pentathlon moderno: a vincere è stata Irene Prampolini, davanti ad Alice Sotero ed Elena Micheli. Nella classifica a squadre successo dei Carabinieri (Micheli-F.Tognetti-Lopez) davanti alle Fiamme Oro (Prampolini-Rinaudo-Sciarra). Domani si terrà la gara maschile. Nel nuoto miglior tempo di Sotero davanti a Micheli, poi nella scherma inizia il recupero di Prampolini, ...

italiano Rally - Ceccoli vince il 46 Rally di San Marino : Daniele Ceccoli e Piercarlo Capolongo, a bordo della loro Skoda Fabia R5, hanno vinto il 46 Rally di San Marino. Seconda posizione per la coppia Campedelli-Canton su Ford Fiesta R5 - unico reduce tra i pretendenti al CIR - mentre in terza posizione troviamo l'altra Skoda Fabia R4 di Pietarinen-Raitanen su Peugeot 208 T16 R5.Sovvertiti i pronostici. Ci si aspettava una grande lotta tra i pretendenti del Campionato Italiano Rally, invece la tappa ...

DIRETTA / Settecolli nuoto 2018 streaming video e tv : Panziera record italiano - vince Cusinato! (30 giugno) : DIRETTA Settecolli 2018 info streaming video e tv, orario, programma e risultati della seconda giornata di gara di nuoto al Foro Italico, oggi 30 giugno(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 20:17:00 GMT)

Elia Viviani sempre più leggenda : il Campione Olimpico vince anche il Campionato italiano e adesso indosserà la maglia Tricolore! : Impresa storica di Elia Viviani che vince anche i Campionati Italiani resistendo in modo straordinario sull’ultima salita: il podio lo completa il Team Bahrain-Merida con Visconti 2° e Pozzovivo 3° Un Elia Viviani straordinario ha appena vinto il Campionato Italiano 2018 a Boario Terme su un percorso non adatto alle sue caratteristiche da velocista: ribaltando ogni pronostico, il Campione Olimpico che ha fatto commuovere ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2018 in DIRETTA. Subito scintille! Record italiano di Silvia Scalia nei 50 dorso! Romanchuk vince ma non strabilia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico alcuni fra i migliori nuotatori del mondo sfidano la Nazionale azzurra al gran completo, che potrebbe ingrandirsi in vista di Glasgow dato che sono ancora aperte le convocazioni ed è possibile portare quattro atleti per specialità La prima giornata di gare promette Subito spettacolo. Si parte con i due 50 dorso, che ...

Moto3 - vince Bastianini in un uno-due italiano : Enea Bastianini vince con carattere una rocambolesca gara di Moto3 a Barcellona: il romagnolo guida in maniera perfetta, non si perde d'animo quando Martin scappa nella prima fase di gara e approfitta ...