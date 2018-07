tuttoggi.info

: Disegniamo e realizziamo una città a misura di cittadino: questo vuol dire lasciare più spazio ai pedoni, chiudendo… - virginiaraggi : Disegniamo e realizziamo una città a misura di cittadino: questo vuol dire lasciare più spazio ai pedoni, chiudendo… - tuttoggi : Uj, traffico e pedoni: così cambia Perugia - LivornoPress : Altri due pedoni investiti sulle strisce nel pomeriggio #incidente #pedoni #passaggiopedonale #sicurezza… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) In tutte le aree in cui sonno previsti spettacoli saranno, inoltre, installati, a cura dell'organizzazione, appositi Wc chimici, presidiati da addetti al servizio. Si ricorda, peraltro, che per l'...