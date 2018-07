Ufficiale | Torino | Rosati ha firmato fino al 2019

Ronaldo alla Juve - è Ufficiale : già in serata a Torino con Agnelli. Al Real 100 milioni di euro : Torino ? E' ufficiale : Cristiano Ronaldo alla Juve ntus. L'annuncio è arrivato alle 17.32 di oggi, martedì 10 luglio 2018. Il giocatore è atteso a Torino per...

Calciomercato - Ufficiale : Cristiano Ronaldo è della Juventus! A Torino arriva il più grande del mondo : Ora sì, è UFFICIALE : Cristiano Ronaldo vestirà la maglia della Juventus il prossimo anno. Una settimana lunga, lunghissima, fatta di voci, notizie, alcune vere e altre presunte, è finalmente giunta al termine: CR7 sbarca in Serie A. L’annuncio è arriva to direttamente dal Real Madrid, che ha rilasciato un comunicato UFFICIALE rivelando i dettagli dell’operazione, già ampiamente anticipati nei giorni scorsi. L’affare del secolo è ...

