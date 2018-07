Uccise la figlia neonata gettandola nel cassonetto | assolta

Uccise la moglie a coltellate - confermati 18 anni di carcere La figlia in aula : «Pochi» Foto : Da tempo la giovane si batte perché il padre, Luigi Messina, sconti «fino all’ultimo giorno». In primo grado il giudice aveva escluso l’aggravante della crudeltà, e l’uomo era stato condannato a 18 anni per l’omicidio della coniuge, Rosanna Belvisi

Uccise la madre con 29 coltellate. La figlia Valentina chiede giustizia : "Mio padre non si è pentito - non fategli sconti" : Gli occhi lucidi, il ricordo della madre che si mischia con il rancore verso chi gliel'ha portata via. Valentina Belvisi parla al Corriere della sera dell'ipotesi di uno sconto di pena per suo padre Luigi Messina, che il 6 giugno sarà processato in appello per l'omicidio della moglie Rosanna Belvisi:"Non voglio che mio padre esca presto dal carcere. Non possono dargli anche uno sconto di pena dopo quello che ha fatto a mia madre, sarebbe ...

Madre e figlia Uccise da un pirata della strada : Madre e figlia stavano rientrando a piedi a casa venerdì sera intorno alle 23, dopo avere assistito alla funzione religiosa nella chiesa evangelica 'Dio con noi' di Palermo, quando sono state falciate ...

Madre e figlia travolte e Uccise a Palermo - il pirata confessa : 'Sono fuggito perchè senza assicurazione e patente' : Madre e figlia sono morte investite da un pirata mentre attraversavano la strada nella notte di ieri. Anna Maria La Mantia, 63 anni, e la figlia, Angela Merenda, 43 anni, sono state investite da una ...

Incidenti : madre e figlia Uccise da pirata strada - un uomo sotto interrogatorio : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – Un uomo di 35 anni, Emanuele P., di Brancaccio, è stato portato in caserma dei Carabinieri di Palermo perché ritenuto il pirata delle strada che ieri sera ha falcidiato e ucciso due donne, madre e figlia, Annamaria La Mantia, 62 anni, e Angela Merenda, 42 anni. Le due donne stavano attraversando la strada in via Fichi d’India quando l’auto, una Fiat Punto, le ha investite. Il presunto pirata ...

Palermo - madre e figlia morte investite a Brancaccio/ Uccise da pirata della strada : tornavano dalla messa : Palermo, madre e figlia morte investite da un pirata della strada al Brancaccio. Rintracciato il guidatore della Fiat Punto è stato arrestato: dovrà rispondere di accuse gravissime(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:30:00 GMT)

Madre e figlia travolte e Uccise da auto pirata a Palermo : Due donne, Madre e figlia, sono morte a Palermo dopo esser state investite da un'auto pirata. Sono Anna Maria La Mantia e Angela Merenda.

Palermo - madre e figlia Uccise da pirata della strada : l’uomo si dà alla fuga ma viene fermato : Avevano appena finito di partecipare alla messa di rito evangelico e stavano attraversando una strada nella periferia di Palermo, quando una Fiat Punto gli è piombata addosso e le ha uccise. L’autista si è poi dato alla fuga, ma è stato individuato dopo poche ore e si trova in custodia nella caserma dei vigili urbani. Le vittime sono Anna Maria La Mantia, 63 anni, morta sul colpo, e la figlia 43enne Angela Merenda, deceduta ...