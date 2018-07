Ubi Banca insignita del premio European Grand Prix de la Mixité

Ubi Banca acquista altre azioni proprie : Teleborsa, - Il Gruppo Banca rio ha acquista to, in data 26 giugno 2018, 1.162.580 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 3,2433 euro. A Piazza Affari, intanto, la performance di UBI Banca risulta ...

Ubi Banca - assunzioni in vista per sostenere innovazione digitale : UBI Banca a caccia di giovani laureati. La Banca conferma l'impegno nell'attività di recruitment e gli obiettivi in termini di nuovi ingressi annunciati con il Piano Industriale 2019/20, con oltre 330 ...

Azimut - Ubi Banca e Prysmian Le blue chips tornano prede La volatilità scatena gli appetiti : La lunga fase di incertezza politica in Italia sembra non aver prodotto grossi danni a livello di indici di mercato, col Ftse Mib in calo di circa il 3% dal 4 marzo a oggi. Ma a livello di singoli titoli le cose appaiono molto diverse: gruppi finanziari come Azimut, Unicredit e Intesa Sanpaolo (ma anche MedioBanca, Ubi Banca e Generali) hanno perso tra il 10% e il 16% bruciando decine di miliardi di capitalizzazione, trovandosi così ...