Ubi Banca insignita del premio "European Grand Prix de la Mixité" : UBI Banca riceve il premio " 1st European Grand Prix de la Mixité " FTSE MIB Category ": un riconoscimento istituito per valorizzare e promuovere le organizzazioni che si distinguono per best practice ...

Ubi Banca acquista altre azioni proprie : Teleborsa, - Il Gruppo Bancario ha acquistato, in data 26 giugno 2018, 1.162.580 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 3,2433 euro. A Piazza Affari, intanto, la performance di UBI Banca risulta ...

Professionalità nuove e multitasking - la strategia di Ubi Banca : Milano , askanews, - Innovazione digitale e affermazione di nuovi modelli di servizio alla clientela guidano la strategia di evoluzione di Ubi Banca, che sta attuando un profondo cambio generazionale, ...

Ubi Banca - assunzioni in vista per sostenere innovazione digitale : UBI Banca a caccia di giovani laureati. La Banca conferma l'impegno nell'attività di recruitment e gli obiettivi in termini di nuovi ingressi annunciati con il Piano Industriale 2019/20, con oltre 330 ...

Ubi Banca - da sindacato azionisti mandato a Egon Zehnder : Teleborsa, - Il sindacato degli azionisti di UBI Banca si affida a Egon Zehnder per scegliere la futura governance. L'associazione rappresentativa di circa il 15% del capitale della Banca tra azioni ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Ubi Banca : Protagonista il gruppo Bancario italiano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,42%. Lo scenario su base settimanale di UBI rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Azioni MPS e ipotesi fusione con Banco BPM - Ubi o BPER Banca : stimolo per tradare nel lungo termine? : Il nuovo esecutivo a guida Conte e con Tria ministro dell'Economia ha intenzione di rispettare i patti siglati dal precedente governo e dall'Europa su Monte dei Paschi. Il responsabile del Tesoro ha ...

Azimut - Ubi Banca e Prysmian Le blue chips tornano prede La volatilità scatena gli appetiti : La lunga fase di incertezza politica in Italia sembra non aver prodotto grossi danni a livello di indici di mercato, col Ftse Mib in calo di circa il 3% dal 4 marzo a oggi. Ma a livello di singoli titoli le cose appaiono molto diverse: gruppi finanziari come Azimut, Unicredit e Intesa Sanpaolo (ma anche MedioBanca, Ubi Banca e Generali) hanno perso tra il 10% e il 16% bruciando decine di miliardi di capitalizzazione, trovandosi così ...

Ubi Banca diventa official bank del Brescia Basket : La collaborazione con Basket Brescia Leonessa rappresenta un ulteriore passo nella strategia delle sponsorizzazioni del Gruppo Bancario a sostegno del mondo dello sport. Un impegno che negli ultimi ...

Widening Our World : Ubi Banca riunisce a Milano oltre 200 economisti e banchieri internazionali : ... presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia . All'appuntamento biennale la cui prima edizione risale al 2003 ci saranno oltre 200 i partecipanti , tra i quali i rappresentanti di ...

"Widening Our World" : Ubi Banca riunisce a Milano oltre 200 economisti e banchieri internazionali : Widening Our World " è il titolo dell'ottava edizione dell' International Banking Forum organizzato da UBI Banca che si svolge oggi 14 e domani 15 giugno a Milano , presso il Museo Nazionale della ...

Piazza Affari apre l'ottava senza vigore - male Ubi Banca e Fca : Incipit della nuova settimana con segno meno per Piazza Affari che era reduce dal sospiro di sollievo arrivato nelle ultime sedute a seguito della risoluzione della crisi politica che ha evitato lo spettro di nuove elezioni. In chiusura l'indice Ftse Mib ha ceduto xxxx. Dopo lo scatto iniziale, hanno perso verve le banche con lo sgonfiarsi delle sirene di M&A. ...