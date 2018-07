: #Turchia,Conte:disposto rilascio Cafiero - CyberNewsH24 : #Turchia,Conte:disposto rilascio Cafiero - TelevideoRai101 : Turchia,Conte:disposto rilascio Cafiero - 000120o : RT @crisspinella: ++ Rilasciato in #Turchia cittadino italo-americano Cafiero dopo incontro #Conte-#Erdogan a #Bruxelles a margine summit #… -

"Il bloggerè stato rilasciato e rientrerà a breve in Italia". Lo ha detto il premier, dopo il vertice Nato. "Ho incontrato il presidente turco Erdogan e gli ho raccomandato di accelerare le operazioni per il rimpatrio". Giorgio, cittadino italo-americano,era stato fermato a marzo sul confine turco-siriano, dove si trovava per fare ricerche per un istituto specializzato sul Medio Oriente: non aveva l' accredito necessario. Era in un centro identificazione,in attesa di espulsione(Di giovedì 12 luglio 2018)