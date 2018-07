Trump | alleati Nato spenderanno di più | smentita Macron-Conte Usa fuori?

Nato - Trump : “Alleati spenderanno di più”/ Macron e Conte lo smentiscono : “Nessuna spesa aggiuntiva” : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Trump : "Da alleati impegno a pagare più spese militari| Conte : nessuna spesa aggiuntiva da Italia : Giallo sulla possibile uscita degli Usa dalla Nato. Trump: "Potrei farlo ma non è più necessario dopo i 33 mld in più dagli alleati". Ma Italia e Francia frenano: nessuna spesa aggiuntiva da noi

Trump minaccia di uscire dalla Nato ma "incassa" 33 miliardi dagli alleati e resta : "Siamo più forti" : Dietrofront del presidente Usa sull'Alleanza Atlantica: prima lascia trapelare l'intenzione di un clamoroso passo indietro, poi ottiene l'aumento delle spese militari e quindi frena. "Potrei farlo ma non è più necessario dopo i 33 mld in più dagli alleati"

Trump MINACCIA “FUORI DA NATO” - POI ESULTA/ “Alleati aumentano spese 33 miliardi” - replica Macron “non è vero” : TRUMP MINACCIA gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Trump smentisce uscita dalla Nato : “Pressioni agli alleati per aumento delle spese militari” : Il presidente Trump smentisce l’uscita dalla Nato, ma conferma di aver fatto pressioni sugli alleati per gli investimenti nella difesa, dichiarando la sua insoddisfazione. Durante la mattinata l’agenzia tedesca Dpa aveva scritto che Trump aveva minacciato di uscire dalla Nato, citando fonti non identificate. Poco dopo la Casa Bianca ha convocato i...

Nato - Trump : "33mld in più dagli alleati" : 12.38 I membri Nato si sono dimostrati "tutti d'accordo ad aumentare il loro contributo. Ci sarà un aumento quantificabile in 33 miliardi di dollari in più con il contributo dei vari Paesi senza tenere conto degli Usa". Lo ha detto Trump in una conferenza stampa, a sorpresa, nel secondo giorno del vertice della Nato. In precedenza si era diffusa la notizia che Trump avesse minacciato gli alleati di abbandonare la Nato se questi non avessero ...

Trump vs Alleati “Usa fuori da Nato se non pagate!”/ Scontro con Merkel : “finanziate la Russia - inaccettabile” : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:13:00 GMT)

