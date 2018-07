Trump a Londra con la moglie Melania : ANSA, - Londra, 12 LUG - Il presidente americano Donald Trump è sbarcato a Londra proveniente da Bruxelles per una 'visita di lavoro' di due giorni nel Regno Unito. Trump, accompagnato dalla moglie ...

Trump arriva oggi in Gran Bretagna - tenuto lontano da Londra per evitare proteste : Tra gli invitati figurano numerosi esponenti del mondo economico. La coppia trascorrerà la prima notte a Winfield House, residenza dell'ambasciatore americano dentro Regent's Park e praticamente sarà ...

Londra - il pallone “Trump Baby” è pronto per l’arrivo del presidente americano : Londra, il pallone “Trump Baby” è pronto per l’arrivo del presidente americano La richiesta di volo è stata approvata dalla Greater London Authority. Continua a leggere L'articolo Londra, il pallone “Trump Baby” è pronto per l’arrivo del presidente americano proviene da NewsGo.

Il gonfiabile di Trump-neonato volerà su Londra : Mentre Trump sarà nel Regno Unito per incontrare Theresa May, il 13 luglio: il sindaco di Londra Sadiq Khan ha dato l'autorizzazione The post Il gonfiabile di Trump-neonato volerà su Londra appeared first on Il Post.

Confermati i concerti dei Pearl Jam in Italia dopo il forfait a Londra : arriva una dedica a Trump : I concerti dei Pearl Jam in Italia sono Confermati. dopo la paura per il forfait di Eddie Vedder, la band si è trovata nelle condizioni ottimali per portare avanti il tour che presto toccherà il nostro paese con diverse date in programma. Il gruppo capitanato da Eddie Vedder ha dovuto annullare uno dei concerti a Londra a causa di una laringite che ha colpito il leader. Il live è in via di riprogrammazione, mentre in Italia sono in grado di ...

LONDRA - RAGAZZO UCCISO IN STRADA/ Trump - "non hanno pistole" : ultime notizie - omicidio a Liverpool : LONDRA, 17enne UCCISO a colpi di pistola a Southwark: 60 omicidi nella capitale britannica da inizio anno ad oggi, numeri davvero preoccupanti. New York superata per crimini(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:46:00 GMT)

Londra - 60° omicidio da inizio 2018. Trump all’attacco : “Non hanno armi - ma hanno i coltelli” : Dopo la scia di omicidi avvenuti a Londra, alla convention della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, Trump definisce uno degli ospedali della metropoli una ‘zona di guerra’. E mentre nella capitale del Regno Unito si consuma l’ultimo omicidio, avvenuto la scorsa notte, le reazioni alle parole del presidente degli Stati Uniti non si lasciano attendere. Ma Trump non fa infuriare solo Londra, visto che alla convention ...

