Troppo ricco di grassi l’ultimo pasto di Ötzi

(Di giovedì 12 luglio 2018)didi, l’uomo venuto dal ghiaccio (Iceman) scoperto nel 1991 sulle Alpi orientali da turisti tedeschi, mangiava pesante. La sua dieta, in genere, e senza dubbio il suo ultimoerano ipercalorici, ad alto contenuto di. Lo rivela uno studio del Eurac Research Institute for Mummy Studies guidato da Frank Maixner, pubblicato oggi su Current Biology, nel quale ricercatori hanno potuto condurre un’ analisi approfondita dello stomaco e del suo contenuto. Un’indagine che, fino ad ora, non era stato possibile effettuare a causa delle precarissime condizioni in cui era stato ritrovata la mummia. Condizioni, spiegano i ricercatori, che non avevano consentito di identificare subito lo stomaco e che solo nel 2009 a seguito di nuove indagini era stato individuato, dando l’avvio a nuove approfondite analisi. Le nuove analisi dànno ...