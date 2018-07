Tribunale Bari | Bonafede | approfondimento su sede provvisoria

Tribunale Bari - bagarre in Aula. Ferraresi (M5s) vs Fiano (Pd) : “Risponderete in sede penale”. “Ci minaccia”. Seduta sospesa : bagarre in aula dai banchi del Pd nel momento in cui il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, prende la parola e dice “Ho sentito una serie di inesattezze anche da chi ha fatto parte del governo in precedenza, inesattezze gravi di cui risponderanno in sede penale“. Alle parole dell’esponente dei 5stelle, esplodono le proteste. “Presidente Fico, le chiedo di richiamare formalmente il rappresentante del ...

Tribunale Bari - scoppia la bagarre in Aula. Ferraresi (M5s) vs Fiano : “Risponderete in sede penale”. “Ci minaccia”. Fico sospende la seduta : bagarre in aula dai banchi del Pd nel momento in cui il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, prende la parola e dice “Ho sentito una serie di inesattezze anche da chi ha fatto parte del governo in precedenza, inesattezze gravi di cui risponderanno in sede penale“. Alle parole dell’esponente dei 5stelle, esplodono le proteste. “Presidente Fico, le chiedo di richiamare formalmente il rappresentante del ...

Tribunale Bari - scambio accuse Pd-M5s alla Camera. Morani vs Sarti : “Bonafede incauto”. “Ve ne siete sempre fregati” : scambio di colpi tra Pd e M5S sulla sede individuata dal ministero della Giustizia, per ospitare gli uffici del Tribunale e della procura di Bari, dichiarato inagibile dopo una perizia tecnica, a causa delle strutture pericolanti. Il ring è l’aula della Camera, dove si sta discutendo la conversione del decreto-legge del 22 giugno 2018 (n. 73), che contiene le misure “urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento ...

Tribunale Bari trasferito in “edificio di un imprenditore vicino ai clan” : decreto bloccato in Aula. Pd urla : “Onestà - onestà” : Il Tribunale di Bari rischia di trasferirsi in un edificio di proprietà di un imprenditore ritenuto vicino ad ambienti mafiosi, tanto da prestare soldi a quello definito il cassiere del clan Parisi. Lo scrive Repubblica che, tracciando un profilo dell’imprenditore Pino Settanni, ricorda che – dopo una ricerca di mercato – il ministero della Giustizia ha siglato un contratto con la società Sopraf (di Settanni) per una cifra ...

Bonafede : abbiamo smantellato la tendopoli al Tribunale di Bari : Roma, 2 lug. , askanews, 'abbiamo tolto le tende'. Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, allegando anche una foto. 'Ieri la Protezione civile ha smantellato la tendopoli ...

Bari - smontata la tendopoli che ospitava le “aule” del Tribunale. Tutto fermo fino al 30 settembre : I processi nella tendopoli – tra caldo e zanzare- non ci saranno più. Sono state state smontate le strutture che per circa un mese sono state il simbolo visivo della situazione di emergenza che sta vivendo da fine maggio a questa parte la giurisdizione penale a Bari, costretta prima nelle tende a causa della inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, a rischio crollo, e ora, in parte, a subire una sospensione. Già da una settimana, ...

Bari - decreto del governo : processi sospesi fino al 30 settembre perché il Tribunale è inagibile : Il governo corre ai ripari per dare una prima risposta all’emergenza del Palagiustizia di Bari, dichiarato inagibile da quasi un mese per rischio crollo. Il Consiglio dei ministri, su proposta del titolare della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto legge con l’obiettivo di smantellare la tendopoli sotto la quale, da fine maggio, si stanno celebrando le udienze. Il provvedimento dispone la sospensione dei processi fino ...

Il Tribunale-tenda è allagato A Bari udienze nell'atrio : Bepi Castellaneta Bari Sulla città si abbatte un violento nubifragio e la giustizia accampata dinanzi al Tribunale dichiarato inagibile finisce ben presto sott'acqua. Accade a Bari, in via Nazariantz, ...

Violento temporale a Bari e acqua nelle tende : dovevano sostituire il Tribunale a rischio crollo : Situazione paradossale nel capoluogo pugliese, dove le udienze erano state spostate all'ingresso del palazzo (non più agibile) in una tendopoli ora completamente allagata a causa di un temporale che si è abbattuto sulla città. "Condizioni inaccettabili" dice il consigliere di opposizione Irma Melini.Continua a leggere

Bari - acqua nelle tende del Tribunale : udienze sospese... causa maltempo : Da circa tre settimane a Bari i processi si fanno nelle tende. Tre tensostrutture ospitano le udienze di rinvio dei processi penali...

