"Non si possono fareche rischiano di essere prociclici, in un momento di rallentamento della economia". Così il titolare del dicastero economico Giovanni."Nessun aggiustamento nel 2018, mentre per il 2019 non ci sarà sicuramente un peggioramento strutturale,come ho già detto in Parlamento", quindi restiamo "almeno stabili". Con la Ue "il dialogo è del tutto costruttivo e collaborativo,non c'è alcun dissenso",ha dettodopo l'incontro con il commissario Ue Dombrovskis.(Di giovedì 12 luglio 2018)