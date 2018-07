Tria | Nessun peggioramento del saldo strutturale nel 2019

Tria : 'Flat tax a tappe - occhio ai conti. Nessuna manovra bis - il pil rallenta' : A loro risponde il premier Giuseppe Conte, nei panni di pater familias: 'Non è il ministro dell'economia che ha premura per i conti in ordine. Io per primo e tutti i ministri abbiamo questa premura, ...

Tria : “Nessuna continuità con il mio predecessore Padoan ma non si mandano all’aria i conti” : “Rivendico la continuità rispetto a un pensiero sano e ovvio di chi dice che non si possono far saltare i conti. La discontinuità non si vede sul livello del deficit e sulla spesa dicendo ‘o mandiamo all’aria i conti o non c’è discontinuità’, la discontinuità si vede nell’uso delle risorse e nella composizione delle entrate e delle uscite”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, accusato da più ...

Tria : “Rischi di una moderata revisione al ribasso del Pil 2018. Nessuna manovra correttiva in corso d’anno” : Ci sono “rischi di una moderata revisione al ribasso per la previsione di crescita 2018”. A poco più di un mese dall’insediamento del governo gialloverde, il ministro dell’Economia Giovanni Tria si è presentato in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato per illustrare le linee guida del suo mandato. “Pur in un quadro positivo i dati” recenti ” suggeriscono che la crescita sia continuata ...

«Il primo obiettivo, il punto qualificante sarà il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione e inclusione sociale». Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel corso dell'audizione di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, ha illustrato le linee programmatiche del suo dicastero.

