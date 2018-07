Tria all' Ue | su 2019 non ci sarà peggioramento saldo strutturale

Migranti - Meloni : “Asse Italia-Germania-AusTria? Spero significhi blocco navale e stop partenze dalla Libia” : “Guardo con grande interesse a questo asse Austria-Germania-Italia per fermare le partenze. Spero si traduca in un blocco navale. Spero si usino le navi per trattare con i governi libici per fermare le partenze. Sino a che non fermiamo all’origine i barconi il problema immigrazione non si risolve, come sosteniamo da anni”. Così Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia, alla Camera dei Deputati dopo la conferenza sul ...

Matteo Salvini si allea con AusTria e Germania : stop sbarchi migranti : Matteo Salvini porta dalla sua parte Austria e Germania. Un successo internazionale per il leader del Governo italiano. L’Italia ha

Vaccini - FarmindusTria : campagne in base alla situazione del Paese : “Mi auguro si attuino delle politiche vaccinali che tengano conto della salute dei cittadini: all’industria del farmaco spetta mettere a punto Vaccini sicuri, ma spetta al governo implementare le campagne vaccinali e queste vanno fatte in base alla situazione che vive il Paese”. Lo ha affermato il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, a margine dell’Assemblea pubblica dell’associazione. ...

Caffè - musica e alba. Il risveglio cool della Valle d’ITria : Terra di trulli. Quando si pensa alla Valle d’Itria è naturale evocare la perfezione di un paesaggio semplice, incantevole e senza tempo. A dare il tempo con la musica però, ci ha pensato Viva! Festival che ha animato la Valle con la sua seconda edizione. 67 artisti, 20mila spettatori e il meglio del panorama avant-pop italiano e internazionale. L’evento Dal 4 all’8 luglio si sono alternati sul palco artisti come Jamie ...

Audi - La Q2 e un laser per illuminare la Valle d'ITria : Per il secondo anno consecutivo, l'Audi è stata sponsor di Viva! Festival, nella Valle d'Itria, area della Puglia nota in particolare per i trulli. In occasione della manifestazione dedicata alla musica futuristica, d'avanguardia, elettronica e sperimentale, la Casa dei quattro anelli ha letteralmente acceso le luci sull'evento.L'Audi connect lights. Il festival ha avuto luogo dal 4 all'8 luglio con numerosi concerti di artisti di fama ...

Bari - Presentata la 44edizione del Festival della Valle d'ITria dal titolo 'Eclissi d'amore' : Per entrambe le opere avranno luogo le anteprime under30 dedicate ai più giovani e Rai Radio 3, come ogni anno, trasmetterà entrambi gli spettacoli in diretta il 29 , Rinaldo, e il 31 luglio , ...

Tria all'ABI : Crescita rallenta. Puntiamo su riforme e revisione governance Eurozona : Il numero uno dell'Economia ha poi ricordato che la discussione politica in UE nei prossimi mesi verterà su quattro temi : pacchetto bancario, modalità di valutazione del rischio, riforma meccanismo ...

Coldiretti : la produzione agroalimentare cresce e traina il ritorno alla crescita dell’intero settore indusTriale : Con un balzo dell’1,9% la produzione agroalimentare cresce il doppio della media a maggio rispetto al mese precedente e traina il ritorno alla crescita dell’intero settore industriale. E’ quanto afferma Coldiretti in riferimento ai dati dell’Istat sulla produzione industriale nel mese di maggio. L’alimentare – sottolinea la Coldiretti – è uno speciale indicatore dello stato dell’economia nazionale poiché si tratta della principale voce del ...

Tour de France – Velocisti in evidenza - Van Avermaet rischia di perdere la maglia gialla : percorso e altimeTria della quarta tappa : Tutto pronto per la quarta tappa del Tour de France: i Velocisti ancora una volta protagonisti, Van Avermaet potrebbe perdere la maglia gialla Il Tour de France inizia ad entrare piano piano nel vivo della sua 105ª edizione: i corridori, dopo la cronosquadre di ieri, che ha regalato la maglia gialla a Greg Van Avermaet, sono pronti a sfidarsi nuovamente in sella alle loro bici per la quarta tappa della Grande Boucle. 195 km da La Baule a ...

AusTria - partiti i controlli alle frontiere Code al Brennero e in Germania : Annunciatissimi nel giorni scorsi, sono partiti ieri i controlli straordinari alle frontiere tra Austria e Germania e tra Austria e Italia. Alla base ci sono motivi di sicurezza dettati dalla ...

Galli : 'Su euro - fisco e pensioni Salvini e Di Maio seguano Tria' : Il ministro dell'economia Giovanni Tria, appare l'unico con i piedi ben piantati per terra. Ha enunciato una strategia che si basa sulla conferma della necessità di mantenere un percorso discendente ...

ConfindusTria - allarme diplomati tecnici : ANSA, - SAINT-VINCENT , AOSTA, , 6 LUG - "Il concetto oggi della formazione tecnica in questo Paese è ancora un concetto residuale. Perché tantissime famiglie ritengono che quella tecnica non sia una ...

Piano draconiano di Tria : tagli alla spesa per tre anni : Questo il progetto del ministro dell'economia Giovanni Tria come rende noto oggi Il Messaggero . Un progetto draconiano lo definisce il quotidiano con una intenzione netta. 'Bloccare del tutto la ...