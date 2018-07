Tria : no aggiustamenti forti - rallentano : 16.18 "Non si possono fare aggiustamenti forti che rischiano di essere prociclici, in un momento di rallentamento della economia". Così il titolare del dicastero economico Giovanni Tria."Nessun aggiustamento nel 2018, mentre per il 2019 non ci sarà sicuramente un peggioramento strutturale,come ho già detto in ...

Tria : Aggiustamenti strutturali forti rallentano l'economia : "Il problema è che in un momento di rallentamento dell'economia non si possono fare Aggiustamenti troppo forti , che rischiano di essere prociclici, nel senso di accentuare il rallentamento dell'...

Conte - manovra bis? Confido che non sarà necessaria. Tria : no ad aggiustamenti forti : Il premier Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Bruxelles, mentre il ministro dell'Economia ha incontrato il vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis sui conti pubblici italiani

Tria : "Aggiustamenti strutturali forti rallentano l'economia" : "Il problema è che in un momento di rallentamento dell'economia non si possono fare aggiustamenti troppo forti , che rischiano di essere prociclici, nel senso di accentuare il rallentamento dell'...

Tria : no aggiustamenti forti - rallentano : 16.18 Tria: no aggiustamenti forti,rallentano "Non si possono fare aggiustamenti forti che rischiano di essere prociclici, in un momento di rallentamento della economia". Così il titolare del dicastero economico Giovanni Tria."Nessun aggiustamento nel 2018, mentre per il 2019 non ci sarà sicuramente un peggioramento strutturale,come ho già detto in ...