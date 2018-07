Trapani | per la Diciotti già schierate le magliette rosse dell' accoglienza

Migranti - Diciotti : 2 indagati per violenza privata/ Ultime notizie Trapani : Mattarella in contatto con Conte : Nave Diciotti con a bordo 67 Migranti attracca nel porto di Trapani: si profilano denunce per due Migranti per le presunte aggressioni. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:26:00 GMT)

Migranti - presidio antirazzista a Trapani per arrivo nave Diciotti : “Magistrati decidono arresti - non Salvini” : presidio antirazzista, con lo slogan “Restiamo umani” scandito ad alta voce, al molo Ronciglio di Trapani, dove è attesa la nave Diciotti della Guardia costiera con 67 Migranti a bordo. Tra i manifestanti domina il rosso: magliette, bandane e cappelli sono dello stesso colore diventato il simbolo della protesta a favore dell’apertura dei porti e l’accoglienza di Migranti. All’iniziativa aderiscono diverse ...

Migranti : nave 'Diciotti' attraccata al porto di Trapani - attesa per operazioni sbarco : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Non sono ancora iniziate le operazioni di sbarco al porto di Trapani dove è attraccata intorno alle 15 la nave 'Diciotti' della Guardia costiera. A bordo ci sono 67 persone, tra cui tre donne e sei bambini. Si attende l'ok da Roma per avviare le operazioni di sbarco. S

Nave Diciotti in porto a Trapani : si profila una denuncia per due migranti : «Non è una protesta politica. Ma un invito a non far morire bambini, che quasi tutti indossano magliette rosse,, donne e uomini in mare».

La Diciotti attracca a Trapani : denunciati due migranti per minacce e dirottamento : Articolo aggiornato alle ore 14,47 del 12 luglio 2018 Ore 14,47 - È arrivata nel porto di Trapani nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo i 67 migranti, salvati sabato, e prelevati domenica ...

La Diciotti attracca a Trapani : denunciati due migranti per minacce e dirottamento : Articolo aggiornato alle ore 14,47 del 12 luglio 2018 Ore 14,47 - È arrivata nel porto di Trapani nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo i 67 migranti, salvati sabato, e prelevati domenica dal cargo italiano Vos Thalassa, dopo le presunte tensioni a bordo per il timore di tornare in Libia. Forze dell'ordine, Capitaneria di porto, Croce rossa, protezione civile e organizzazioni umanitarie hanno ...

La Diciotti in rada a Trapani : denunciati due migranti per minacce e dirottamento : Articolo aggiornato alle ore 13,19 del 12 luglio 2018 Ore 14,03 Due denunciati tra i 67 migranti a bordo della Diciotti della Guardia costiera diretta stamane al porto di Trapani e poi allontanatasi in rada. Un ghanese e un sudanese sono stati identificati e denunciati da personale della Polizia per violenza, minacce e dirottamento nel corso delle presunte tensioni sulla Vos Thalassa, al largo della Libia. Ma a decidere eventuali ...

Migranti : Trapani - nave Diciotti resta per ora in rada : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - La nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo i 67 Migranti soccorsi nei giorni scorsi da un rimorchiatore e poi trasbordati sulla imbarcazione della Guardia costiera è davanti alle coste di Trapani, ma per ora resta in rada. In un primo momento, la 'Diciotti'

A Trapani è arrivata la nave Diciotti Nessun indagato per la protesta a bordo : «Non è una protesta politica. Ma un invito a non far morire bambini, che quasi tutti indossano magliette rosse,, donne e uomini in mare».