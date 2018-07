Trapani | la nave Diciotti è in porto

La nave Diciotti arriva al porto di Trapani ma lo sbarco viene bloccato : Dopo quasi 24 ore, alle 15, la nave della Guardia Costiera Diciotti entra al molo Ronciglio di Trapani. Ad accoglierla, insieme alla task force guidata dalla Prefettura, il presidio antirazzista che da stamattina è in sit in sulla banchina...

Migranti - presidio antirazzista a Trapani per arrivo nave Diciotti : “Magistrati decidono arresti - non Salvini” : presidio antirazzista, con lo slogan “Restiamo umani” scandito ad alta voce, al molo Ronciglio di Trapani, dove è attesa la nave Diciotti della Guardia costiera con 67 Migranti a bordo. Tra i manifestanti domina il rosso: magliette, bandane e cappelli sono dello stesso colore diventato il simbolo della protesta a favore dell’apertura dei porti e l’accoglienza di Migranti. All’iniziativa aderiscono diverse ...

Migranti - la nave Diciotti è arrivata a Trapani. Salvini : Nessuno scenda : Il ministro dell'Interno: La nave sarà tenuta bloccata per 'tutto il tempo necessario' per fare chiarezza. Se ci sono dei violenti a bordo è giusto che vengano assicurati alla giustizia. Se le ...

Nave Diciotti a Trapani. Salvini : "Non autorizzo lo sbarco" : 15.05 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera sta attraccando nel porto di Trapani con a bordo 67 migranti. Intanto, in questo stesso momento, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa a Innsbruck, ha detto che non autorizza nessuno a scendere e se qualcuno lo farà al suo posto se ne assumerà la responsabilità morale e politica.La Nave Diciotti ancora in mare. Polizia a bordo 12 luglio 2018, ore 8.35 - Un'altra notte ...

Migranti - nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini : non autorizzo lo sbarco : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non...

Migranti - nave Diciotti in porto a Trapani : in due verso la denuncia. E Salvini insiste : «Vanno arrestati» : Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 Migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei Migranti a bordo per minacce e violenza privata

Sbarco a Trapani : conclusa la vicenda Vos Thalassa-Diciotti - ma non è l'unica nave : Si è finalmente conclusa la vicenda della nave Vos Thalassa, che dopo aver salvato 67 migranti nella notte di lunedì, li aveva trasferiti sulla nave Diciotti della Marina italiana. Per quanto riguarda i presunti 'facinorosi', sarà la Procura di Trapani a svolgere le indagini e a decidere come si debba procedere nei confronti degli artefici dell'ammutinamento. Ciò che è passato inosservato, invece, è stato l'attracco di altre due imbarcazioni, ...

Migranti : nave ‘Diciotti’ attraccata al porto di Trapani - attesa per operazioni sbarco : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Non sono ancora iniziate le operazioni di sbarco al porto di Trapani dove è attraccata intorno alle 15 la nave ‘Diciotti’ della Guardia costiera. A bordo ci sono 67 persone, tra cui tre donne e sei bambini. Si attende l’ok da Roma per avviare le operazioni di sbarco. Sulla banchina ci sono la Guardia costiera ma anche Polizia e Carabinieri. L'articolo Migranti: nave ...