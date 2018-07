Tour de France 2018 | la tappa di domani | Fougères-Chartres Orario d’inizio | percorso e

Diretta / Tour de France 2018 streaming video e tv : la Quick Step tenta il ventaglio! (6^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: streaming video e tv e percorso della 6^ tappa di questa edizione della Grande Boucle. Oggi ancora in Bretagna da Brest a Mur de Bretagne.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:04:00 GMT)

Diretta/ Tour de France 2018 streaming video e tv : 5 uomini già in fuga! (6^ tappa - Brest-Mur de Bretagne) : Diretta Tour de France 2018: streaming video e tv e percorso della 6^ tappa di questa edizione della Grande Boucle. Oggi ancora in Bretagna da Brest a Mur de Bretagne.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:04:00 GMT)

VIDEO Julian Alaphilippe sputa in faccia a Sonny Colbrelli? Il fattaccio nella volta di Quimper al Tour de France : Julian Alpahilippe ha sputato in faccia a Sonny Colbrelli? L’episodio potrebbe essere accaduto ieri durante la volata della quinta tappa del Tour de France: a 400 metri dall’arrivo di Quimper, infatti, il ciclista Francese si è affiancato all’italiano, ha voltato il viso verso di lui e ha aperto la bocca come evidenziato le immagini. Lo sputo è partito o ci sono stati “soltanto” degli insulti? L’episodio è ...

Tour de France – Oggi il primo arrivo in salita : tra i favoriti c’è anche Nibali : Una tappa spettacolare, Oggi, al Tour de France: altimetria, percorso e favoriti della sesta frazione della Grande Boucle Al Tour de France si comincia a fare sul serio! Oggi la sesta tappa della Grande Boucle potrebbe creare i primi importanti distacchi in classifica. I corridori pedaleranno per 181 km da Brest a Mur de Bretagne Guerlédan per un finale da favola, col primo arrivo in salita dell’edizione 2018 della corsa a tappe ...

Classifica Tour de France 2018 / Van Avermaet in maglia gialla : occhio a Peter Sagan (6^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla è sulle spalle di Greg Van Avermaet alla vigilia della 6^ tappa, da Brest a Mur de Bretagne. Ecco le altre graduatorie.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:26:00 GMT)

Tour de France 2018 : percorso 9^ tappa Arras-Roubaix con il pavé : Il Tour de France affronterà la 9ª tappa in data domenica 15 luglio 2018. I corridori si daranno battaglia nella frazione da Arras a Roubaix, lungo un percorso di 156,5 Km. A caratterizzarla saranno soprattutto i 21,7 Km sul pavé. Le pietre dell’Inferno del Nord saranno protagoniste in questa giornata, nella quale Vincenzo Nibali proverà a replicare quanto fatto 4 anni fa, quando proprio sul pavé ipotecò il suo successo alla Grande Boucle. Non ...

Tour de France - la WADA fa chiarezza sull’assoluzione di Froome : “risultato corretto ed equo” : Dopo aver assolto il britannico per il caso salbutamolo, la WADA è tornata sulla questione esprimendo le proprie motivazioni L’Agenzia mondiale antidoping (WADA) è tornata sull’assoluzione del ciclista britannico Chris Froome per il caso relativo all’assunzione di salbutamolo, definendola come un “risultato corretto ed equo“. AFP PHOTO / Marco BERTORELLO Il britannico ha dimostrato come fosse possibile che ...

Tour de France 2018 : tutti i ritiri. Abbandona Michael Matthews : Tantissime cadute anche quest’anno, ma per ora sono molti pochi i ritiri per quanto riguarda l’edizione numero 105 del Tour de France. C’è un nome di spessore: quello di Michael Matthews, che ha alzato bandiera bianca e non potrà difendere la sua maglia verde, conquistata nel 2017. Andiamo a scoprire tutti i ritiri della Grande Boucle. Tappa 1 – Tappa 2 Tsgabu Grmay (Trek-Segafredo) Luis Leon Sanchez (Astana) Tappa 3 – Tappa ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : sesta tappa. Sul Mur de Bretagne fioccheranno i secondi. Nibali deve difendersi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de France 2018, 181 km da Brest al Mûr-de-Bretagne Guerlédan. Una frazione che potrebbe portare distacchi pesanti in classifica generale visto il finale. Infatti negli ultimi 15 km si scalerà per due volte il Mûr de Bretagne, su cui è posto il traguardo. Uno strappo durissimo di 2 km con una pendenza media del 7% e delle rampe nella parte centrale che arrivano anche al 12%. Su ...

Tour de France - Brest-Mûr-de-Bretagne Guerlédan in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Prima frazione veramente insidiosa per il Tour de France 2018 la sesta, che scatterà da Brest e arriverà all’ormai celebre Mur de Bretagne, dopo 181 chilometri. Finalmente potremmo assistere ad una prima vera lotta faccia a faccia tra gli uomini di classifica: il grande favorito è sicuramente Alejandro Valverde, l’Embatido vuole mettere la propria firma sulla Grande Boucle. Sul finale una doppia scalata al Mur de Bretagne, già visto al ...