Tour de France 2018 | Daniel Martin | “Vittoria bellissima | guarderò anche la classifica

Tour de France 2018 : le altre classifiche. Peter Sagan rafforza la maglia verde - Andersen miglior giovane : Peter Sagan rafforza il primato nella classifica a punti del Tour de France dopo la sesta tappa arrivata in cima al Mur de Bretagna. Il Campione del Mondo ora ha 43 punti di vantaggio su Fernando Gaviria. Andersen è sempre il miglior giovane, Skujins rimane in testa alla classifica degli scalatori ma le vere montagne devono ancora arrivare. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER NO. TEAM POINTS ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Uno strappo tra la vita e la morte. Ho lottato e sono rimasto lì” : Vincenzo Nibali può sorridere al termine della sesta tappa del Tour de France 2018, 181 km da Brest al temibile Mur de Bretagne. Uno strappo secco di 2 km al 7% di pendenza media, con punte del 9%, di certo non ideale per le caratteristiche fisiche del campione siciliano, straordinario fondista ma poco incline ad arrivi così esplosivi. Oggi il capitano della Bahrein Merida doveva cercare di limitare i danni. Non solo non ha perso nulla da ...

Tour de France - Martin vince la sesta tappa Brest-Mur-de-Bretagne - Van Avermaet resta in maglia gialla : Daniel Martin vince la 6a tappa del Tour de France. L'irlandese del team Uae Emirates vince in volata la Brest-Mur-de-Bretagne di 181 chilometri col tempo di 4 ore 13'43', alle sue spalle il Francese ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Uno strappo tra la vita e la morte. Ho lottato e sono rimasto lì” : Vincenzo Nibali può sorridere al termine della sesta tappa del Tour de France 2018, 181 km da Brest al temibile Mur de Bretagne. Uno strappo secco di 2 km al 7% di pendenza media, con punte del 9%, di certo non ideale per le caratteristiche fisiche del campione siciliano, straordinario fondista ma poco incline ad arrivi così esplosivi. Oggi il capitano della Bahrein Merida doveva cercare di limitare i danni. Non solo non ha perso nulla da ...

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : Uran in testa - Vincenzo Nibali a 6” da Froome - bene Porte e Valverde : Non sono mancati gli scossoni nella sesta tappa del Tour de France 2018. La frazione che conduceva il gruppo in cima al Mur de Bretagne ha riscritto la classifica generale per quanto riguarda i big, i favoriti per la conquista della maglia gialla finale a Parigi. Tom Dumoulin e Romain Bardet hanno infatti pagato a caro prezzo una foratura, dunque ora il migliore è Rigoberto Uran con 6 secondi di vantaggio su Alejandro Valverde (che ha preso ...

Tour de France 2018 - sesta tappa : Daniel Martin da solo sul Mur de Bretagne. Nibali guadagna su Froome - staccati Bardet e Dumoulin : Cambia lo scenario al Tour de France 2018: si vedono finalmente le salite. Uno strappo, quello del Mur de Bretagne, con pendenze oltre il 10%, ma di soli 2 chilometri, che ha già messo in crisi alcuni dei protagonisti. A trionfare nella sesta frazione, di 181 chilometri partita da Brest e giunta proprio a Mûr de Bretagne Guerlédan, è l’irlandese Daniel Martin (UAE Emirates) con uno scatto impressionante. Conserva la Maglia Gialla di leader ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Daniel Martin doma il Mur de Bretagne - bravo Nibali! Affondano Bardet e Dumoulin! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.30. Buon ...

Tour de France - sul Mur de Bretagne vince Daniel Martin ma Nibali vola e guadagna su tutti gli altri big : ecco la nuova classifica generale : Tour de France, Nibali continua a brillare e guadagna su tutti gli altri big nell’arrivo della 6ª tappa sul sul Mur de Bretagne Nibali, sempre lui. vincenzo Nibali, lo Squalo dello Stretto si piazza ancora una volta tra i migliori nella 6ª tappa del Tour de France con l’arrivo sul Mur de Bretagne vinta da Daniel Martin davanti a Pierre LaTour e Alejandro Valverde. Davanti sono arrivati soltanto in 16, compresa la maglia gialla ...

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2018 / Van Avermaet conserva la maglia gialla : sale Geraint Thomas! (6^ tappa) : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2018: la maglia gialla è sulle spalle di Greg Van Avermaet alla vigilia della 6^ tappa, da Brest a Mur de Bretagne. Ecco le altre graduatorie.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:47:00 GMT)

Tour de France 2018 - sesta tappa : Daniel Martin da solo sul Mur de Bretagne. Nibali si difende bene - staccati Bardet e Dumoulin : Cambia lo scenario al Tour de France 2018: si vedono finalmente le salite. Uno strappo, quello del Mur de Bretagne, con pendenze oltre il 10%, ma di soli 2 chilometri, che ha già messo in crisi alcuni dei protagonisti. A trionfare nella sesta frazione, di 181 chilometri partita da Brest e giunta proprio a Mûr de Bretagne Guerlédan, è l’irlandese Daniel Martin (UAE Emirates) con uno scatto impressionante. Conserva la Maglia Gialla di leader ...

Classifica Tour de France 2018 : Van Avermaet in maglia gialla - Nibali guadagna secondi su Froome! Flop Bardet e Dumoulin : La Classifica del Tour de France 2018 è stata letteralmente stravolta dopo la sesta tappa, quella che ha condotto il gruppo in cima al temuto Mur de Bretagne, secondo snodo importante di questa Grande Boucle. Lo strappo, affrontato per ben due volte nel finale, ha creato scompiglio tra gli uomini di Classifica. Le forature di Tom Dumoulin e Romain Bardet prima dell’ultima ascesa hanno acceso gli animi. Vincenzo Nibali ha risposto presente ...

Diretta / Tour de France 2018 : Daniel Martin vincitore sul Mur de Bretagne! (6^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: streaming video e tv, Daniel Martin vincitore della 6^ tappa della Grande Boucle. Oggi ancora in Bretagna da Brest a Mur de Bretagne.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:40:00 GMT)

DIRETTA / Tour de France 2018 streaming video e tv : verso il Mur de Bretagne! (6^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: streaming video e tv e percorso della 6^ tappa di questa edizione della Grande Boucle. Oggi ancora in Bretagna da Brest a Mur de Bretagne.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Fougères-Chartres. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : Torna la pianura, tornano le volate: settima tappa per il Tour de France 2018, una frazione lunghissima di 231 chilometri da Fougères a Chartres che si concluderà molto probabilmente con uno sprint di gruppo. Bisognerà però stare attenti ad alcune insidie che i corridori potranno trovarsi davanti sulla strada. Il percorso dal punto di vista altimetrico si presenta totalmente pianeggiante. Al chilometro numero 120 è situato l’unico Gran Premio ...