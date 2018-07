Tour | Daniel Martin vince la 6 a tappa

Daniel Martin vince la sesta tappa del Tour de France : Roma, 12 lug., askanews, - L'irlandese Daniel Martin dell'UAE Emirates ha vinto la sesta tappa del Tour de France, da Brest a Mur de Bretagne Guerlédan di 181 km. Martin, partito a 2 km dal traguardo, ...

Tour de France 2018 - sesta tappa : Daniel Martin da solo sul Mur de Bretagne. Nibali guadagna su Froome - staccati Bardet e Dumoulin : Cambia lo scenario al Tour de France 2018: si vedono finalmente le salite. Uno strappo, quello del Mur de Bretagne, con pendenze oltre il 10%, ma di soli 2 chilometri, che ha già messo in crisi alcuni dei protagonisti. A trionfare nella sesta frazione, di 181 chilometri partita da Brest e giunta proprio a Mûr de Bretagne Guerlédan, è l’irlandese Daniel Martin (UAE Emirates) con uno scatto impressionante. Conserva la Maglia Gialla di leader ...

Tour de France - sul Mur de Bretagne vince Daniel Martin ma Nibali vola e guadagna su tutti gli altri big : ecco la nuova classifica generale : Tour de France, Nibali continua a brillare e guadagna su tutti gli altri big nell’arrivo della 6ª tappa sul sul Mur de Bretagne Nibali, sempre lui. vincenzo Nibali, lo Squalo dello Stretto si piazza ancora una volta tra i migliori nella 6ª tappa del Tour de France con l’arrivo sul Mur de Bretagne vinta da Daniel Martin davanti a Pierre LaTour e Alejandro Valverde. Davanti sono arrivati soltanto in 16, compresa la maglia gialla ...

Tour de France 2018 : Daniel Martin capitano della UAE Emirates. Il percorso potrebbe favorirlo… : “Fin da quando ho firmato con la UAE Team Emirates il mio obiettivo è stato il Tour de France. Sarà un’edizione particolarmente interessante con la corsa divisa in due parti: i primi nove giorni per cacciatori di tappe, con frazioni insidiose; la seconda metà sarà invece scandita dalle salite. Vivrò la corsa giorno per giorno, tappa dopo tappa. Ho fiducia nel Team per giungere sulle montagne in buona posizione e cercare di fare bene. Le cose ...