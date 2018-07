: Torino, uccide suocera a martellate - TelevideoRai101 : Torino, uccide suocera a martellate - rep_torino : Torino, uomo di 71 anni uccide a martellate la suocera invalida [news aggiornata alle 20:29] - zazoomblog : Torino 71enne uccide la suocera invalida a martellate- Ultime notizie Leinì movente legato alleredità? - #Torino… -

Una donna di 84 anni di Lieni, in provincia di, è stata colpita aed è morta dopo poche ore in ospedale. L'anziana era costretta da tempo a letto. Viveva in una cascina con la figlia e il genero, che si prendevano cura di lei. L'uomo l'avrebbe colpita in un momento di esasperazione, poi ha chiamato i carabinieri, convinto di averla uccisa. La donna è stata soccorsa, ma è poi morta in ospedale.(Di giovedì 12 luglio 2018)