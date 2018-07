Tonno all' istamina | Ministero richiama lotto Troppa nei cibi fa male | ecco perché

Elevati livelli di Istamina - Tonno Pinne Gialle ritirato dal mercato : Il ritiro dal mercato annunciato dal Ministero della salute che attraverso il proprio sito parla di possibile rischio chimico in quanto da controlli sono stati riscontrati livelli di Istamina superiore ai limiti consentiti dalla legge. L'Istamina è una delle sostanze tossiche implicate nell'intossicazione sgombroide.Continua a leggere

Mangia Tonno avariato - ragazzina in ospedale. L'esperto : "Occhio al prezzo e alla provenienza" : A Palermo una ragazzina di dodici anni è stata ricoverata dopo aver Mangiato tonno a cena. La dodicenne è stata portata dai genitori all’Ospedale dei Bambini con i classici sintomi della sindrome sgombroide. Si tratta del nono...

Palermo - mangiano Tonno avariato : 8 persone intossicate. I sintomi come quelli dell’allergia : Hanno tutte comprato il pesce da ambulanti in strada. Dopo averlo mangiato hanno accusato un malore e sono state trasportate in ospedale. Potrebbe trattarsi di sindrome sgombroide, che colpisce quando si mangia pesce alterato contenente stamina.Continua a leggere

Sardegna : a Carloforte sfida all'ultimo Tonno : Arriva el diablo, Piero Pelù - Alla sera sono previsti spettacoli, musica e concerti gratuiti sul palco allestito in corso Battellieri. Giovedì 24 Maggio si comincia con "Banditi e Campioni", un ...