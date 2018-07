“Ti spacco la faccia | fr***” Ma la reazione del ragazzo bullizzato è esemplare Una

caffeinamagazine

: RT @louderkai: ti spacco la faccia - mjgryffindor : RT @louderkai: ti spacco la faccia - pepporlando : @valeriosaitta1 @_fiandri @bravimabasta E certo! Perché “ti spacco la faccia” comporta un VERIFICABILE trauma psichico - kryptondaddy : @valeriosaitta1 @_fiandri @bravimabasta ... eh, forse è che il poliziotto ti spacco la faccia non dovrebbe dirlo? -

(Di giovedì 12 luglio 2018) È un pazzo mondo quello che viviamo. Ci sono giorni in cui, invece di andare avanti, sembra quasi di tornare indietro – a volte anche di 100 anni -. Solo qualche giorno fa abbiamo parlato del bambino brutalmente ammazzato dalla mamma perché gay, come se una persona possa venire soltanto additata per il colore dei capelli, degli occhi e per via della corporatura. Ora invece, la storia che vi stiamo per raccontare ci arriva dalla Scozia. Il protagonista, Blair Wilson, è unomosessuale e per questo è stato violentemente picchiato. Ha 21 anni e ha replicato a tutte quelle botte, con un grande sorriso. Il violento in questione, sembra non sia undella sua età, ma un uomo, un adulto che, una volta scoperto che Blair era gay, lo ha barbaramente picchiato lasciandogli lagrondante di sangue. Mentre passeggiava in strada uno sconosciuto ha iniziato ad offenderlo, ...