The Bard' s Tale 4 ha una data d' uscita | arriverà anche su console

(Di giovedì 12 luglio 2018) Lo studio di sviluppo indipendente inXile ha recentemente annunciato che il loro nuovo RPG, The's4, sarà disponibile per PC a partire dal 18 settembre 2018. A sorpresa, il team ha svelato inoltre che il gioco uscirà in seguitosu PS4 e Xbox One, entro la fine del 2018.The's4 è solo l'ultimo di una lunga serie di RPG sviluppati dallo studio, in grado di miscelare numerosi elementi tipici dei giochi di ruolo che però non erano mai stati proposti tutti insieme in un unico videogioco. Ad esempio, The's4 sarà uno strategico a turni focalizzato su un sistema di party, ma la classica visuale isometrica sarà sostituita completamente da una visuale in prima persona.Il gioco fu finanziato tramite una campagna Kickstarter di discreto successo, che come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net riuscì a raccogliere ben 1,5 milioni di dollari da 33 mila ...