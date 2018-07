Tfn | inammissibile ricorso lega Serie B sulle seconde squadre

calcioweb.eu

: Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha reputato inammissibile il ricorso della #LegaSerieB contro… - teovisma : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare ha reputato inammissibile il ricorso della #LegaSerieB contro… - acmdiavolorosso : TFN: inammissibile il ricorso della Lega B su seconde squadre - MessinaSportiva : TFN: inammissibile il ricorso della Lega Serie B sulle seconde squadre - -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha dichiaratoilpresentato dal presidente dellaB Mauro Balata. Con illaB chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’invalidità e/o illegittimità e, conseguentemente l’annullamento e/o la revoca della delibera del Commissario straordinario della Figc, pubblicata lo scorso 11 maggio con il Comunicato Ufficiale n. 42, nonché tutti gli atti ad essa prodromici e consequenziali, con la quale il Commissario Straordinario della Figc ha consentito alle Società diA di iscrivere le proprieal campionato diC, in presenza di determinate condizioni, in caso di carenza di organico nel medesimo campionato nella stagione 2018/2019. La parte ricorrente lamentava la possibilità per una seconda squadra di essere ...