Teresa Langella | età | altezza e peso Temptation Island | la single tentatrice

(Di giovedì 12 luglio 2018)è una delle tentatrici di “”, il reality show delle tentazioni ideato da Maria De Filippi e condotto dall’ex concorrente del ‘’Grande Fratello’’ Filippo Bisciglia. In molti, appena notata durante lo show di canale 5, si sono chiesti chi è la bella napoletana che si è avvicinata ad Andrea Celentano, fidanzato di Raffaella. Il suo nome èe, come molti telespettatori hanno notato, non è un volto nuovo in televisione, anzi. Molti la ricordano per la partecipazione a ‘’Uomini e Donne’’, altra creatura di Queen Mary, nelle vesti di corteggiatrice. Nella sua prima apparizione nello storico programma condotto da Maria De Filippi la napoletana corteggiava Leonardo Greco all’epoca in cui sedeva sul trono, quest’ultimo però scelse un’altra delle sue corteggiatrici eera tornata in tv. Dopo non troppo tempo da quella prima ...