Tecnologia a Citytech - guida autonoma e mobilità condivisa : come sarà il futuro : Arriva a Milano la sesta edizione di Citytech, la manifestazione che ha come fulcro l’urbanistica e la mobilità. L’evento è di portata nazionale e infatti raccoglie nel suo bacino aziende importanti e, parallelamente, ospita le startup più innovative del settore. Le date fissate per Citytech sono il 13 e il 14 settembre, mentre la location sarà la Fabbrica del Vapore. La Kermesse è promossa dal Comune, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente, ...