Taglio vitalizi | senza il Senato delibera debole ed esposta ai ricorsi

Camera approva Taglio dei vitalizi - Matteo Salvini dichiara : 'Stop ai vecchi privilegi' : A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nel corso delle ultime ore, è la notizia di Politica concernente l'approvazione, giunta dalla Camera, del tanto ambito taglio dei vitalizi, la cui delibera prevede che tale abolizione, dei vecchi privilegi previsti per gli ex-parlamentari, entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio 2019. Lo step successivo all'entrata in vigore del taglio ai vitalizi sarà l'approvazione del taglio ...

Per Di Maio è una giornata da ricordare : approvato il Taglio dei vitalizi : Una giornata di festeggiamenti per i componenti del Movimento 5 Stelle, con palloncini e bottiglie di spumante in piazza Montecitorio, proprio di fronte al Parlamento. L'abolizione dei vitalizi, finalmente, sembra non essere più solo un sogno: 'Siamo riusciti a cancellare quello che è un privilegio e non un diritto - spiega Francesco Silvestri - ed è giusto festeggiare per un risultato simile'. Questo è solo uno degli obiettivi che il ...

Vitalizi - sì della Camera al Taglio : la festa. Riguarda 1.240 assegni| Chi ci perde : Il provvedimento del presidente Roberto Fico taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo

Taglio dei vitalizi per gli ex deputati - arriva il via libera dall'ufficio di presidenza della Camera : "Oggi è una giornata storica e il prossimo passo sarà l'abolizione delle pensioni d'oro. Lo faremo presto, prestissimo". Lo dice il capo politico M5s e vice premier Luigi Di Maio con voce rauca per le urla di gioia. E sui vitalizi aggiunge: "adesso il Senato prenda esempio"

Vitalizi - ok della Camera al Taglio : si risparmieranno 40 milioni di euro : Applausi in piazza Montecitorio quando arriva l'annuncio che la delibera sui Vitalizi redatta dal presidente Roberto Fico è passata in ufficio di presidenza votata da tutti, tranne due...

La Camera approva il Taglio dei vitalizi - Di Maio : giornata storica : Roma, 12 lug., askanews, - L'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha approvato la delibera presentata dal presidente Roberto Fico per il ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari. Il ...

