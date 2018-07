Taglio vitalizi | in corso l’Ufficio di presidenza della Camera | si vota la delibera Fico

Di Maio : «Oggi il Taglio dei vitalizi - è una giornata storica» : ROMA - «Credo proprio che oggi riusciremo» a tagliare i vitalizi: «Oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni...

Di Maio : «Giornata storica - Taglio ai vitalizi e pensioni d'oro sopra 4mila euro» : «Credo proprio che oggi riusciremo» a tagliare i vitalizi: «oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un...

Di Maio : «Via ai vitalizi e Taglio alle pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video Cosa cambia e chi ci perde : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Oggi alla Camera il Taglio dei vitalizi. Di Maio esulta : “Giornata storica - sarà festa per tutto il Paese” : L'ufficio di presidenza della Camera voterà Oggi la delibera presentata da Roberto Fico per il taglio dei vitalizi. Anche la Lega a favore della misura che quindi dovrebbe essere approvata già Oggi nonostante alcuni emendamenti da discutere. Il M5s e Luigi Di Maio esultano: "È una giornata storica, una festa per tutto il Paese. Bye bye vitalizi".Continua a leggere

Di Maio : 'Giornata storica - Taglio ai vitalizi e pensioni d'oro sopra 4mila euro' : 'Credo proprio che oggi riusciremo' a tagliare i vitalizi: 'oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai ...

Di Maio : 'Giornata storica - Taglio ai vitalizi e pensioni d'oro sopra 4mila euro' : 'Credo proprio che oggi riusciremo' a tagliare i vitalizi: 'oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai ...

Di Maio : «Via ai vitalizi e Taglio alle pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Di Maio : «Via ai vitalizi e Taglio alle pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Luigi Di Maio : oggi è una giornata storica perchè ci sarà il Taglio dei vitalizi : 'La voce dell'Italia in Europa si sentirà forte e chiara', ha sostenuto quindi Di Maio, perche' 'il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le ...

Di Maio : «Via ai vitalizi e Taglio alle pensioni d’oro sopra 4mila euro»|Schede : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Di Maio : "Oggi giornata storica per il Taglio dei vitalizi". Sforbiciata a pensioni sopra 4mila euro : "La voce dell'Italia in europa - aggiunge il leader di M5S - si sentirà forte e chiara, perché il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le ...

Di Maio - oggi Taglio vitalizi : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "Credo proprio che oggi riusciremo" a tagliare i vitalizi: "oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un ...

Di Maio : «Oggi il Taglio dei vitalizi - è una giornata storica» : «La voce dell'Italia in Europa si sentirà forte e chiara» perché «il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le risorse per fare il reddito di ...

Vitalizi - Di Maio : "Oggi il Taglio - è una giornata storica" : Il vicepremier a 5 stelle: "C'è ancora molto da fare nella lotta ai privilegi". E conferma il taglio delle pensioni d'oro sopra i 4 mila euro