Taglio dei vitalizi | Salvini | ora i senatori | chi vuol fare ricorso si vergogni

Riforme gialloverdi : si studia il Taglio dei parlamentari : Interventi mirati e puntuali sulla Carta costituzionale, molti dei quali riprendono alcuni punti delle precedenti grandi Riforme tentate in passato, da D'Alema fino a Renzi, come il taglio dei ...

Lo show di Trump alla Nato e il Taglio dei vitalizi. Di cosa parlare a cena : Dal suo modesto punto di osservazione (quello preventivo sulle chiacchiere a cena) questa newsletter aveva però espresso dubbi sulla versione circolata del presunto dirottamento violento del rimorchiatore Vos Thalassa. E ci si era arrivati solo applicando un po' di logica, quanta ne basta per regger

La Camera dice sì al Taglio dei vitalizi agli ex parlamentari (pronti a fare causa?) : La riforma dei vitalizi, bandiera, fin dagli albori, delle battaglie grilline, prende forma. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. Via libera al provvedimento. Nonostante le critiche, ...

La Camera dà il via libera al Taglio dei vitalizi. Di Maio : "Ora le pensioni d'oro" : L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I Sì sono stati 11, 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. "Finalmente

