Taglio dei vitalizi | Fi contesta la proposta Fico Di Maio ' Giorno atteso da 60 anni'

Di Maio : «Oggi il Taglio dei vitalizi - è una giornata storica» : ROMA - «Credo proprio che oggi riusciremo» a tagliare i vitalizi: «Oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni...

Oggi alla Camera il Taglio dei vitalizi. Di Maio esulta : “Giornata storica - sarà festa per tutto il Paese” : L'ufficio di presidenza della Camera voterà Oggi la delibera presentata da Roberto Fico per il taglio dei vitalizi. Anche la Lega a favore della misura che quindi dovrebbe essere approvata già Oggi nonostante alcuni emendamenti da discutere. Il M5s e Luigi Di Maio esultano: "È una giornata storica, una festa per tutto il Paese. Bye bye vitalizi".Continua a leggere

Luigi Di Maio : oggi è una giornata storica perchè ci sarà il Taglio dei vitalizi : 'La voce dell'Italia in Europa si sentirà forte e chiara', ha sostenuto quindi Di Maio, perche' 'il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le ...

Di Maio : "Oggi giornata storica per il Taglio dei vitalizi". Sforbiciata a pensioni sopra 4mila euro : "La voce dell'Italia in europa - aggiunge il leader di M5S - si sentirà forte e chiara, perché il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le ...

Di Maio : «Oggi il Taglio dei vitalizi - è una giornata storica» : «La voce dell'Italia in Europa si sentirà forte e chiara» perché «il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le risorse per fare il reddito di ...

Di Maio - M5S - : «Oggi il Taglio dei vitalizi - è una giornata storica» : «Credo proprio che oggi riusciremo» a tagliare i vitalizi: «Oggi è una giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se ...

Assist della Lega a M5s : "Sì al Taglio dei vitalizi" : Mi auguro che il traguardo che taglierà la Camera sarà da stimolo anche per il Senato per giungere finalmente allo stesso risultato: quello di restituire credibilità alla politica'.

Si avvicina il Taglio dei vitalizi - ok di Salvini : “Abolire questi privilegi è mia priorità” : Matteo Salvini tenta di mettere fine alla polemica sul taglio dei vitalizi assicurando che la Lega voterà la delibera presentata dal presidente della Camera Roberto Fico: “Il taglio di privilegi e vitalizi del passato era, è e rimane una priorità mia, della Lega e del governo. Prima lo si fa, meglio è, perché i politici non abbiano nulla in più e nulla in meno rispetto a tutti gli altri cittadini italiani”.Continua a leggere

Salvini : il Taglio dei vitalizi e dei privilegi è una priorità : Roma, 11 lug., askanews, - 'Il taglio di privilegi e vitalizi del passato era, è e rimane una priorità mia, dela Lega e del governo. Prima lo si fa, meglio è, perché i politici non abbiano nulla in ...

Commercio - scatta la Tagliola dei dazi USA sulla Cina : Teleborsa, - Al via da questa mattina i dazi imposti dal Presidente americano Donald Trump sui prodotti importati dalla Cina . La misura annunciata da tempo è scattata alla mezzanotte di washington, ...

Commercio - scatta la Tagliola dei dazi USA sulla Cina : Al via da questa mattina i dazi imposti dal Presidente americano Donald Trump sui prodotti importati dalla Cina . La misura annunciata da tempo è scattata alla mezzanotte di washington, vale a dire ...

M5S - nuovo referendum online sul Taglio dei vitalizi - in Sicilia - . I contrari sono ancora la maggioranza : I Cinquestelle ci riprovano con il sondaggio sui vitalizi ma il risultato , a sorpresa, non cambia. Il movimento di Grillo e Di Maio la scorsa settimana aveva lanciato un referendum online , «vitalizi ...

Taglio dei vitalizi - presentata la delibera - Di Maio : 'Sono privilegi rubati' : 2 Il 28 giugno 2018 Roberto Fico, attuale presidente della camera, ha presento una delibera [VIDEO]molto cara al Movimento 5 stelle, quella dei tagli ai vitalizi. Nel merito, il presidente Roberto Fico ha affermato che si trattera' di un Taglio che interessera' ben 1.338 assegni. Ben 1.338 ex parlamentari su 1.405 saranno toccati da tale provvedimento il primo novembre 2018 se passera' alla Camera tra il 9 e il 13 luglio 2018. Per ...

Taglio dei vitalizi : tutto ciò che c’è da sapere : Se ne parlava già nella scorsa legislatura. Adesso, con la formazione del nuovo Governo, l’insediamento dei parlamentari, la nascita delle Commissioni e soprattutto la nomina dei tre segretari d’Aula, la delibera sul Taglio dei vitalizi torna a cavalcare l’onda ed è già fresca di stampa sul tavolo del Presidente della Camera, Roberto Fico. Pronta per entrare in vigore dal prossimo 1° novembre. Da tempo, il Movimento 5 stelle aspettava questo ...