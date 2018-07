SuperMusicStore arriva su La5 con Silvia Salemi

blogo

(Di giovedì 12 luglio 2018) Music game in arrivo su La5 (canale 30 del digitale terrestre), dove il prossimo 23 luglio alle 19.25, secondo quanto risulta a Blogo, debutterà. Si tratta di un programma condotto da, ambientato in un supermercato e più precisamente alla cassa. Qui il concorrente è chiamato a cantare alcuni celebri brani della musica italiana e non solo. In palio la possibilità di portarsi a casa la spesa senza pagare. Per lasi tratta di un nuovo impegno televisivo, in attesa di tornare alla guida di Piccole luci, la trasmissione che è stata confermata su Rete 4 anche nella prossima stagione televisiva (andrà in onda sia nel 2018 sia nel 2019). La cantante, diventata celebre per il brano A casa di Luca presentato al Festival di Sanremo nel 1997, non è un volto nuovo di La5, visto che negli scorsi mesi è stata giurata del talent Tra sogno e realtà. PROSEGUI LA ...